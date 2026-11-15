BOCCHEGGIANO – Un incontro sulla plastica monouso, una colonnina per l’acqua filtrata già arrivata a scuola e una borraccia in acciaio inox per ogni studente: Plastic Free arriva a Boccheggiano. L’appuntamento è per lunedì 23 novembre, al teatro comunale, con un incontro di educazione ambientale a cura di Plastic Free Odv Onlus, rivolto ai vari gradi ospitati nel plesso.

L’incontro del 23 novembre

L’iniziativa è promossa da Gianluca Ranaldi, referente provinciale di Grosseto dell’associazione, che condurrà l’incontro insieme ai referenti comunali Antonella Goracci e Marco Lorenzoni. Con la proiezione di slide e video, gli studenti saranno coinvolti in un dibattito sull’impatto della plastica monouso e sulle abitudini che possono aiutarli a ridurre i rifiuti, a scuola e a casa.

La colonnina per l’acqua filtrata

Prima dell’incontro l’iniziativa ha già portato nella scuola una colonnina Culligan di ultima generazione per l’erogazione di acqua filtrata. È stata donata da Very Mobile, partner di Plastic Free, e servirà a fornire gratuitamente acqua a insegnanti, studenti e collaboratori scolastici.

Una borraccia per tutti

Al termine dell’incontro ogni studente riceverà in omaggio da Very Mobile una borraccia termica in acciaio inox. Le borracce saranno consegnate anche al dirigente scolastico, Aniello Piscitelli, ai docenti e al personale della scuola.

Le parole di Ranaldi

«È stato un vero piacere proporre al sindaco Nicola Verruzzi di destinare la colonnina alla scuola di Boccheggiano – dichiara Gianluca Ranaldi –. Ringrazio Very Mobile per aver reso possibile la donazione e la scuola per aver accolto l’iniziativa. Mi auguro che, già dal giorno dopo l’incontro, la borraccia trovi posto negli zaini dei ragazzi e che riempirla a scuola diventi un’abitudine».

Il sindaco: «Valorizzare l’acqua del territorio»

«Con Plastic Free la collaborazione è importante e forte – afferma il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi –. Abbiamo organizzato varie giornate di pulizia dei nostri centri urbani e non solo, e ora promuoviamo questa iniziativa rivolta alla scuola. Per noi l’uso dell’acqua del rubinetto è di primaria importanza: non solo per ridurre il consumo di plastica, ma anche per valorizzare una risorsa del nostro territorio, un territorio ricchissimo d’acqua».

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