BAGNO DI GAVORRANO – Settimo pareggio stagionale per il Follonica Gavorrano, raggiunto sull’1-1 dalla Lucchese al Malservisi-Matteini nella dodicesima di campionato. Dopo neanche due minuti brivido in area ospite, con il traversone tagliato di Pino che attraversa tutta l’area piccola senza che i compagni riescano a deviare a rete.

Al 6′ ancora Pino arriva sul fondo con un’azione personale, calcia da posizione defilata ma trova la deviazione del portiere in corner.

Poco dopo bella triangolazione tra Presta e Mutton, con quest’ultimo che arriva al tiro. Guacci blocca centralmente.

Il Follonica Gavorrano spinge e al 17′ trova il vantaggio. Ferretti dalla sinistra mette un cross al bacio per la testa di Pino, che stacca più alto di tutti e batte Guacci: 1-0.

La prima conclusione per la Lucchese arriva dalla distanza al 23′ ad opera di Zitelli, Lastoria blocca senza problemi.

Al 26′ l’ex Lorusso è costretto a lasciare il campo per infortunio, mentre il gioco nella seconda parte del primo tempo si spezzetta per i tanti falli.

Al 33′ Labriola da fuori non trova lo specchio, mentre un minuto più tardi Presta impegna Guacci, costretto a intervenire due volte per sventare il raddoppio biancorossoblù.

Al 43′ Lombardi ci prova due volte, ma nella prima non controlla bene in area piccola, mentre nella seconda opportunità tenta una rovesciata che termina fuori.

Al 45′ Sirbu tenta un diagonale che Lastoria devia in corner con un gran intervento. Poco dopo Mutton lascia il campo dopo una botta, lasciando il posto a Pescicani.

La ripresa si apre con la punizione calciata fuori da Labriola al 2′. Dall’altra parte la conclusione di Pescicani viene smorzata dalla difesa e termina docile tra le braccia del portiere.

Al 9′ la sponda di Baldari porta Olivieri al tiro, conclusione alta sopra la traversa.

Al 23′ Baldari ci prova da fuori sugli sviluppi di un corner, palla fuori dopo una deviazione.

La Lucchese spinge e al 24′ trova il pari con Labriola, che in tap in ribatte in rete dopo una prima conclusione parata da Lastoria su Lombardi.

Grande battaglia e agonismo in campo, con meno occasioni e più duelli a centrocampo. Allo scadere Proietti prova a sorprendere il portiere fuori dai pali con un tiro da centrocampo, Guacci però fa buona guardia.

Dall’altra parte Olivieri con una serpentina arriva al tiro da posizione centrale, Lastoria sventa.

Niente di fatto nel recupero. Con questo punto casalingo i minerari si ritrovano al terzo posto, assieme al Siena.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Presta (37′ st Vari), Mutton (46′ Pescicani), Pellegrini (32′ st Proietti), Andreoli (13′ st Marino), Ceccuzzi, Ferretti (7′ st Masoni), Guerrini. A disposizione: Voda, Biagioni, Croce, Peli. All. Manni.

LUCCHESE: Guacci, Mele, Santeramo, Lombardi (33′ st Boiano), Baldari (25′ st Amadio), Sirbu, Lorusso (26′ Pogliano), Labriola (41′ st Picchi), Zitelli (29′ st Esposito), Biasiol, Olivieri. A disposizione: Vespier, Giordani, Massari, Suriano. All. Morgia.

ARBITRO: Mario Leone di Avezzano. Ass.ti: Enrico Antonini di Bassano del Grappa, Marco Bortoluzzi di Conegliano.

MARCATORI: 17′ Pino, 24′ st Labriola.

NOTE: ammoniti Sirbu, Morgia (all. Lucchese), Ceccuzzi, Pellegrini, Mele. Recuperi 3+5.