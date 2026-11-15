FOLLONICA – Benedizione dei veicoli, cerimonia istituzionale e messa solenne: Follonica ha celebrato questa mattina, 15 novembre, la festa della Polizia locale, nell’ambito delle celebrazioni per San Leopoldo, patrono della città. Una giornata dedicata al ruolo degli agenti al servizio della comunità e alla sicurezza del territorio, con la partecipazione delle autorità cittadine.

Il programma della mattinata

Le autorità sono arrivate alle 8.45 nel piazzale della Polizia municipale. Alle 9 si è svolta la benedizione dei veicoli in uso al corpo. Alle 9.45, nella sala del consiglio comunale, è seguita la cerimonia celebrativa, con gli interventi del sindaco e del comandante della Polizia locale: un momento istituzionale per sottolineare l’importanza delle funzioni svolte dal corpo e il valore del servizio reso alla città.

Un presidio per il territorio

La festa è stata dedicata all’impegno degli agenti per la sicurezza urbana, la tutela della legalità, il rispetto delle regole e la vicinanza ai cittadini. Un presidio fondamentale per il territorio, che non si limita ai controlli e alla vigilanza, ma ha un rapporto diretto con la cittadinanza e promuove la convivenza civile.

Le parole di sindaco e assessore

«La festa della Polizia locale rappresenta un momento significativo per l’intera comunità follonichese – hanno dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti –: un’occasione per esprimere riconoscenza alle donne e agli uomini del corpo, che con professionalità, responsabilità e senso del dovere contribuiscono ogni giorno alla sicurezza, alla vivibilità e al buon funzionamento della città».

La messa nella chiesa del patrono

Le celebrazioni si sono concluse alle 11 con la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa di San Leopoldo, presieduta da monsignor Carlo Ciattini, vescovo della diocesi di Massa Marittima. L’amministrazione comunale aveva invitato la cittadinanza a partecipare, per condividere una ricorrenza che unisce il valore del servizio pubblico, l’identità cittadina e il senso di appartenenza alla comunità.

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