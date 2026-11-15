GROSSETO – La giovane infermiera pediatrica grossetana è sbarcata nel celebre programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, rappresentando la regione Toscana al tavolo dei pacchi.

La Maremma protagonista nel quiz game di Rai 1, Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda, tra i banchi dei concorrenti ha fatto il suo esordio una nuova rappresentante per la Toscana: Martina, originaria di Grosseto.

Accolta dal conduttore Stefano De Martino e dal caloroso pubblico dello studio, Martina si è presentata al grande pubblico televisivo raccontando anche qualcosa di sé: nella vita di tutti i giorni, infatti, lavora come infermiera pediatrica, un ruolo di grande dedizione e sensibilità a contatto con i più piccoli.

Armata di sorriso e pronta a difendere la sua regione, la neo concorrente grossetana ha iniziato la sua avventura nel gioco dei pacchi, catalizzando l’attenzione dei telespettatori locali e non solo, tutti pronti a fare il tifo per lei e per la Maremma.