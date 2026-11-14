GAVORRANO – «A Gavorrano c’è una certezza che si rinnova puntualmente ogni anno: la Tari aumenta».

A dirolo è il gruppo consiliare di opposizione “Noi per Gavorrano”.

«Cambiano gli anni, cambiano le modalità di raccolta dei rifiuti, ma per famiglie e attività economiche il risultato sembra essere sempre lo stesso: bollette sempre più care. E questa volta non servono interpretazioni politiche, perché sono i numeri a raccontare una realtà difficilmente contestabile».

«Un’utenza domestica che nel 2020 pagava 393 euro di Tari è arrivata a pagarne 551 nel 2026. Significa 158 euro in più rispetto al 2020, con un incremento complessivo del 40,2%. Una crescita ininterrotta, che ha trasformato una spesa già significativa in un peso sempre maggiore per il bilancio familiare».

«Non va meglio per altre utenze. Un’altra famiglia è passata da 806 euro nel 2023 a 899 euro nel 2026, con un aumento dell’11,5% in appena tre anni. Per un ufficio, invece, il salto è stato ancora più brusco: da 1.179 euro nel 2025 a 1.323 euro nel 2026. Ben 144 euro in più in dodici mesi, pari al 12,2%. Tre situazioni differenti, un unico denominatore comune: a Gavorrano si paga sempre di più».

«E mentre le bollette continuano a salire, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere sensibilmente il sistema di raccolta porta a porta, una scelta che comporta una riorganizzazione del servizio e che, per sua natura, può determinare un incremento dei costi operativi, soprattutto nella fase di avvio e nelle realtà territoriali caratterizzate da insediamenti diffusi come Gavorrano».

«Il paradosso è evidente: i cittadini stanno già pagando una Tari più alta, mentre il nuovo sistema deve ancora dimostrare di essere efficiente e sostenibile. Nel frattempo, non sono mancati neppure i disservizi, con cassonetti pieni e difficoltà nella fase di transizione. Insomma, la bolletta aumenta con puntualità. Sui miglioramenti del servizio, invece, siamo ancora in attesa».

«E a questo punto siamo davvero curiosi di vedere quali saranno le tariffe Tari del 2027, quando l’estensione del porta a porta produrrà i propri effetti economici su un intero anno. Un sistema che richiede una maggiore organizzazione della raccolta, più passaggi sul territorio e una gestione operativa articolata, con costi che rischiano inevitabilmente di riflettersi sulle bollette».

«Non vorremmo che, dopo anni di aumenti, il 2027 si trasformasse nell’ennesima occasione per presentare ai cittadini un conto ancora più salato, magari giustificandolo con la necessità di migliorare un servizio che, nel frattempo, continua a mostrare criticità. La tutela dell’ambiente e il miglioramento della raccolta differenziata sono obiettivi condivisibili, ma non possono diventare un assegno in bianco a carico dei contribuenti. Tanto più in un Comune nel quale gli aumenti della Tari non rappresentano ormai un’eccezione, ma una costante».

«A Gavorrano, purtroppo, l’unica cosa che sembra funzionare con assoluta regolarità è l’aumento della Tari. Dopo sei anni nei quali una bolletta è cresciuta del 40%, sarebbe quantomeno auspicabile che le scelte dell’Amministrazione producessero, prima o poi, qualche beneficio concreto per le tasche dei cittadini».

«Perché il rischio, sempre più evidente, è che a Gavorrano cambi il sistema di raccolta, ma non cambi mai il risultato: i cittadini pagano, e pagano sempre di più».