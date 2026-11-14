GAVORRANO. «Ancora una volta l’opposizione dimostra di non ascoltare quello che viene spiegato in consiglio comunale e, soprattutto, di non leggere i documenti che vengono messi a disposizione dei consiglieri. Altrimenti sarebbe difficile spiegare come si possano diffondere certe ricostruzioni, attribuendo all’Amministrazione responsabilità che non ha e mettendo insieme questioni completamente diverse. Fare opposizione è legittimo, ma distorcere la realtà per alimentare polemiche è un’altra cosa». Così inizia il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri nella replica alle dichiarazioni del gruppo Noi per Gavorrano sulla Tari e sull’estensione della raccolta porta a porta.

«Partiamo da un elemento che dovrebbe essere chiaro a chiunque abbia letto gli atti: sia l’acconto sia il saldo TARI 2026 sono calcolati sulla base dei costi del servizio relativi al 2024, secondo il meccanismo previsto dalla regolazione tariffaria», dice Ulivieri.

«Lo abbiamo spiegato chiaramente in consiglio comunale alcuni mesi fa, in occasione dell’approvazione degli atti – prosegue – Collegare quindi gli importi delle bollette di quest’anno alla riorganizzazione della raccolta attualmente in corso è semplicemente scorretto. E chi siede in consiglio comunale dovrebbe saperlo. Evidentemente, però, è più semplice scrivere un comunicato allarmistico che prestare attenzione alle spiegazioni».

Sulla riorganizzazione della raccolta

Quanto alla riorganizzazione della raccolta, il sindaco respinge le critiche della minoranza. «L’estensione del porta a porta è un cambiamento importante, che si inserisce in un percorso di riorganizzazione del servizio che interessa moltissimi territori. È del tutto fisiologico che una trasformazione di questa portata comporti una fase iniziale di adattamento e qualche difficoltà operativa», ricorda la sindaca.

«Non abbiamo mai negato le criticità e siamo impegnati a risolverle, confrontandoci con il gestore e ascoltando le segnalazioni dei cittadini – prosegue – Ma c’è una bella differenza tra affrontare i problemi per migliorare un servizio e utilizzare ogni difficoltà per alimentare una polemica politica. Il nostro obiettivo è rendere la raccolta più efficiente e migliorare i risultati della differenziata».

Contrasto all’evasione e controlli anche con le telecamere

Ulivieri sottolinea che l’Amministrazione comunale sta inoltre portando avanti un’importante attività di contrasto all’evasione della Tari. «È un lavoro impegnativo, ma fondamentale per garantire maggiore equità tra i contribuenti – ricorda – Chi non paga scarica inevitabilmente il peso del servizio su chi rispetta le regole. Recuperare le sommes dovute e ampliare la platea dei contribuenti significa lavorare anche per creare le condizioni che consentano, nel tempo, di alleggerire le bollette. È un impegno concreto che portiamo avanti nell’interesse di tutta la comunità».

Il Comune starebbe anche rafforzando le attività di controllo del territorio, utilizzando anche delle telecamere per contrastare gli abbandoni dei rifiuti e i conferimenti irregolari. «La tutela dell’ambiente passa anche dal rispetto delle regole. Le telecamere rappresentano uno strumento importante per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti o non rispetta le modalità di conferimento. Non è accettabile che i comportamenti scorretti di pochi ricadano sull’intera collettività. I controlli e le eventuali sanzioni servono proprio a tutelare i cittadini che si comportano correttamente e a garantire il decoro del nostro territorio», precisa Ulivieri.

«Quanto al 2027 – prosegue Ulivieri – è bene chiarire che la riorganizzazione della raccolta attualmente in corso non inciderà sulle tariffe del prossimo anno, perché gli eventuali effetti economici saranno recepiti nelle annualità successive, secondo i tempi previsti dal sistema tariffario».

«Da chi siede in consiglio comunale – conclude la sindaca – ci aspetteremmo almeno la serietà di informarsi prima di intervenire pubblicamente. I documenti sono disponibili, le spiegazioni vengono fornite e le occasioni per approfondire non mancano. Se poi si sceglie di non ascoltare o di raccontare soltanto quello che fa comodo, non si può pretendere che siano sempre gli altri a dover rimettere le cose al loro posto. I cittadini meritano un confronto politico serio, non polemiche costruite su ricostruzioni parziali e informazioni fuorvianti».