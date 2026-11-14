SCANSANO – Lo Spi Cgil di Grosseto accoglie positivamente la disponibilità emersa dal Consiglio comunale aperto di Scansano a istituire un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, con la partecipazione della Regione Toscana e dell’Asl, per individuare una soluzione alla vicenda della Rsa San Giovanni. La richiesta, espressa anche durante il dibattito dal segretario Spi Cgil Grosseto Erio Giovannelli, è che al tavolo partecipino anche i sindacati, in rappresentanza di lavoratori e utenza.

«Condividiamo la posizione della sindaca e sosteniamo con convinzione la proposta del Comune di Scansano per una riqualificazione complessiva della struttura – dichiara Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil di Grosseto – Non possiamo accettare che la Rsa venga chiusa: occorre invece ripensarne e rafforzarne l’organizzazione, riportando i posti letto a un livello adeguato a garantirne la sostenibilità economica e la continuità del servizio».

«In un territorio che invecchia e dove cresce il bisogno di assistenza alle persone non autosufficienti, è incomprensibile rinunciare a un presidio così importante. La cura e la dignità delle persone fragili non possono essere affidate esclusivamente a logiche di mercato e ai soggetti privati. È fondamentale mantenere una presenza pubblica forte, capace di garantire servizi accessibili e di qualità».

«Il tavolo di confronto, al quale è bene partecipino anche i sindacati come ho chiesto anche in occasione del Consiglio, dovrà essere un’occasione concreta per trovare una soluzione, non un semplice passaggio formale. La Regione, l’Asl e il Coeso, ognuno con le proprie responsabilità e ruoli, sono convinto riusciranno a trovare la soluzione che tutti auspichiamo. Così da ampliare la platea di chi potrà essere ospitato nella struttura, mantenendola accessibile e restituendola ai cittadini e alle cittadine».

Lo Spi Cgil continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a salvaguardare la Rsa San Giovanni e il diritto delle persone anziane a un’assistenza dignitosa e accessibile.