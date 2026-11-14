VALPIANA – Sono iniziati i lavori per realizzare la nuova scuola di Valpiana, in via del Cancellone. L’intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Massa Marittima, andrà a sostituire gli attuali plessi di via della Cava, con una struttura moderna pensata per circa 61 alunni, 26 per l’infanzia e 35 per la primaria.

Il nuovo edificio si svilupperà su un unico piano senza barriere architettoniche, con ingressi separati per le due scuole. Sarà dotato di ampie vetrate colorate, sala mensa dedicata, sala polivalente e una corte interna protetta per le attività all’aperto.

La scuola sarà un edificio ad altissima efficienza energetica, dotato anche di impianto fotovoltaico, climatizzazione intelligente, e del tetto-giardino che garantirà isolamento naturale e integrazione paesaggistica.

L’importo totale del progetto è pari a 2.667.984,96 euro, finanziati per 1.874.592,00 euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e per 793.392,96 euro mediante l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

Il completamento dell’opera è previsto nel 2028. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati all’architetto David Fantini.

“Abbiamo voluto progettare una scuola moderna, accessibile, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico, capace di rispondere alle esigenze educative di oggi e di guardare a quelle di domani”. – dichiara Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici.

“L’attenzione alla qualità degli ambienti, alla sostenibilità e al benessere di chi frequenterà la struttura testimoniano la volontà dell’Amministrazione di considerare l’edilizia scolastica una priorità – prosegue Sara Montemaggi, assessore con delega alla pubblica istruzione -. È un investimento importante, che lascerà un segno concreto sul territorio e offrirà nuove opportunità alle famiglie di Valpiana e a tutta la comunità di Massa Marittima”.

“Storicamente, la scuola primaria di Valpiana, in cui la didattica si articola su due pluriclassi – sottolinea la sindaca Irene Marconi – ha sempre avuto orari su moduli diversi dalla primaria del capoluogo, dove i bambini frequentano il tempo pieno. Il progetto di potenziare i servizi educativi e scolastici nasce quindi da un’esigenza concreta, ed è una risposta di welfare importante per il nostro territorio. È un investimento sul presente e soprattutto sul futuro della nostra comunità.”