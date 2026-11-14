CAMPAGNATICO. Sarà sulla Siena – Grosseto, tra Paganico e lo svincolo per Campagnatico. Lì, nelle prime settimane del 2027 (entro febbraio), è prevista l’installazione del tutor che andrà a sostituire l’autovelox mobile del Comune.

La rilevazione della velocità si baserà quindi su quella media tenuta dal veicolo lungo il percorso dove saranno installati i dispositivi del tutor. In quel tratto, non si baserà più quindi sull’istantanea osservata dai classici autovelox. Insomma, non basterà più rallentare per pochi metri appena si vede il cartello della rilevazione di velocità.

Come funziona il tutor per rilevare la velocità e dove verrà installato

Il tutor è sicuramente più conosciuto come deterrente all’alta velocità sui tratti autostradali. Non si basa solo su una postazione fissa come l’autovelox ma su due dispositivi differenti posizionati a distanza l’uno dall’altro, per “sorvegliare” la carreggiata. Così è in grado di calcolare la media della velocità del veicolo che transita in quel determinato tratto di strada: tra il primo portale (ingresso) e il secondo portale (uscita).

I tutor tengono traccia della targa del veicolo monitorando appunto il momento di ingresso al primo portale e quello di uscita dal secondo. Mettendo in rapporto la lunghezza del tracciato con il tempo che il veicolo ha impiegato a percorrerlo, il tutor dice se si è superato o meno il limite di velocità.

Nel caso del tratto tra Campagnatico e Paganico i metri sottoposti a controllo sono 1.830 (dal km 16+930 al km 15+100). Un tratto già sottoposto a limite di velocità di 110 km/h. Chi con il tutor supererà una media di 127 km/h sarà multato.

Il Comune di Campagnatico ha approvato recentemente il progetto, che costerà tra i 100 ai 150 mila euro. Prevede, come da documentazione Anas, dei dispositivi installati su pali metallici e alimentati da energia solare. Prevista anche una segnaletica a corredo.