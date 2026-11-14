GROSSETO. Un fine settimana dai due volti in Maremma. Oggi, sabato 14 novembre, prevalgono il sole e le schiarite, mentre domani, domenica 15 novembre, è atteso un peggioramento con piogge e possibili temporali, anche intensi. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la provincia di Grosseto tra la notte e la mattinata di domenica. Temperature autunnali, con massime generalmente intorno ai 15-17 gradi.

Sabato 14 novembre: sole e temperature gradevoli

La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio il tempo resterà generalmente buono, mentre dalla serata aumenteranno le nubi, con possibilità di qualche debole pioggia.

A Grosseto temperature tra 10 e 16 gradi. Venti prevalentemente nordorientali, in attenuazione nelle prossime ore.

Domenica 15 novembre: arrivano piogge e temporali

Il quadro cambierà dalla notte, quando una perturbazione interesserà la Toscana meridionale. Piogge sparse e rovesci temporaleschi sono previsti soprattutto nelle prime ore di domenica e durante la mattinata.

Secondo il Centro Funzionale Regionale, sul sud della Toscana saranno possibili accumuli medi di 20-30 millimetri, con punte di 40-60 millimetri in occasione dei temporali più intensi. Nel corso della giornata il tempo potrà diventare più variabile.

Le differenze tra costa, entroterra e Amiata

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, sabato sarà prevalentemente soleggiato, con massime indicative di 14-16 gradi. Domenica aumenterà il rischio di pioggia.

A Grosseto le temperature oscilleranno tra 10 e 16 gradi sabato e 11 e 16 domenica, secondo 3BMeteo. Sull’Amiata farà più fresco, soprattutto nelle località in quota.

Al sud, tra Orbetello e Monte Argentario, particolare attenzione ai possibili temporali domenicali, soprattutto durante la mattinata. Le temperature saranno generalmente miti lungo la costa.

Le temperature delle singole località, esclusa Grosseto, sono indicative: non è stato possibile verificare i valori aggiornati di tutti i comuni su 3BMeteo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo