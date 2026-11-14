GROSSETO – Domani, domenica 15 novembre, un nuovo calo della pressione per il transito di una linea di instabilità sul medio-basso versante tirrenico porterà pioggia anche in parte della Toscana.

La Sala operativa di Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle 10 di domani, domenica 15 novembre, interesserà la Toscana meridionale, sia sulla costa che nelle aree interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.