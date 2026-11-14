CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Martedì 17 novembre a Piancastagnaio si terrà il convegno “Dal bosco al mare: la Toscana che trasforma gli scarti in valore”, un momento confronto tra istituzioni locali e regionali, mondo accademico e realtà imprenditoriali, con l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dalla bioeconomia circolare. Un modello di sviluppo che punta a trasformare materiali naturali, spesso considerati scarti, in nuove materie prime per applicazioni industriali e produttive.

Al dibattito sarà presente anche la sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, che porterà la propria esperienza amministrativa illustrando il progetto “Circular Posidonia”, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e coordinato scientificamente dalla professoressa Annalisa Santucci, di valorizzazione della Posidonia oceanica spiaggiata, nell’ambito di una nuova visione di economia circolare che unisce costa ed entroterra.

La Posidonia oceanica, pianta marina fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi costieri, rappresenta una risorsa da approfondire non soltanto sotto il profilo della gestione delle spiagge, ma anche attraverso nuove prospettive scientifiche e ambientali. Il progetto dedicato alla sua valorizzazione punta a dimostrare l’importanza di sviluppare percorsi di ricerca capaci di individuare nuove possibilità di utilizzo, nel rispetto degli equilibri naturali e dei principi di sostenibilità.

«La partecipazione a questo appuntamento – dichiara la sindaca Elena Nappi – rappresenta un’importante opportunità per condividere un percorso nel quale la ricerca scientifica incontra le esigenze concrete dei territori. La Posidonia oceanica è una componente fondamentale del nostro ecosistema marino e costiero. La possibilità di studiarne e valorizzarne la biomassa spiaggiata, attraverso progetti scientifici innovativi, apre prospettive interessanti in termini di sostenibilità e bioeconomia circolare. È importante che i Comuni partecipino attivamente a questi processi, mettendo a disposizione esperienze, conoscenze e specificità territoriali. La collaborazione tra costa ed entroterra, istituzioni, università e imprese può contribuire a trasformare le sfide ambientali in opportunità di sviluppo, senza perdere di vista la tutela del patrimonio naturale».

Il convegno di Piancastagnaio affronterà il tema della valorizzazione dei ricci di castagno del Monte Amiata e lo sviluppo di nuovi materiali, bioplastiche e biocompositi, insieme alle opportunità legate alla produzione di composti ad alto valore aggiunto.

Il confronto tra le risorse del patrimonio marino e costiero e quelle forestali e agricole dell’entroterra dimostra come la collaborazione tra territori, istituzioni e mondo della ricerca possa favorire la nascita di nuove filiere produttive. Un percorso che mette al centro la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali come motori di innovazione e sviluppo economico, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita per tutta la Toscana.