GROSSETO – Una torcia elettrica, una radio a batterie, acqua potabile, qualche scatoletta di cibo, medicinali e una piccola somma di denaro contante. Tutto raccolto in uno zaino da tenere pronto in casa, da utilizzare in caso di emergenza. È il cosiddetto kit di sopravvivenza, un prodotto che sta attirando una crescente attenzione anche in Italia, soprattutto dopo che l’Unione europea è tornata a parlare della necessità di prepararsi ad affrontare eventuali situazioni di crisi.

Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro delle cronache nazionali, con nuove indicazioni europee rilanciate il 3 novembre e riprese dai giornali il 10 novembre. Sullo sfondo ci sono le tensioni internazionali, il timore di attacchi informatici alle infrastrutture, possibili interruzioni di energia elettrica e comunicazioni, ma anche terremoti, alluvioni e altri eventi naturali estremi.

Ma cosa sono esattamente questi kit? Quanto costano? Dove si acquistano e, soprattutto, sono davvero necessari? Domande che riguardano anche la Maremma, un territorio che conosce bene le conseguenze delle emergenze, dalle alluvioni agli incendi boschivi.

Perché tutti parlano dei kit di sopravvivenza: la raccomandazione dell’Europa

L’origine di questa nuova attenzione risale al marzo 2025, quando la Commissione europea ha presentato la strategia per la preparazione dell’Unione alle crisi, un programma che prevede, tra le altre misure, di promuovere l’autosufficienza della popolazione per almeno 72 ore, cioè tre giorni.

L’obiettivo è permettere alle persone di affrontare temporaneamente un’interruzione dei servizi essenziali, in attesa che la macchina dei soccorsi possa intervenire.

La strategia europea non riguarda soltanto eventuali conflitti armati. Comprende anche catastrofi naturali, emergenze sanitarie, attacchi informatici e problemi alle reti energetiche e di approvvigionamento.

Non si tratta, dunque, di un ordine di acquistare un kit né dell’annuncio di un pericolo imminente. È piuttosto un invito a sviluppare una maggiore cultura della prevenzione, già diffusa in diversi Paesi europei.

Cosa contiene un kit di sopravvivenza per 72 ore

Non esiste un unico modello valido per tutti. I prodotti in commercio hanno dotazioni molto diverse, ma uno zaino pensato per affrontare un’emergenza dovrebbe contenere alcuni oggetti fondamentali: acqua potabile e alimenti: bottiglie d’acqua, barrette energetiche, biscotti o alimenti a lunga conservazione che non richiedano cottura; illuminazione e comunicazione: torcia, batterie di ricambio, radio a pile o a manovella e power bank per il telefono; salute e igiene: materiale di primo soccorso, medicinali personali, salviette e prodotti igienici essenziali; protezione personale: coperta termica, indumenti di ricambio, impermeabile e scarpe adatte; documenti e denaro: fotocopie dei documenti personali, numeri telefonici importanti, chiavi di riserva e contanti; altri accessori: fischietto, apriscatole e piccoli strumenti utili nelle situazioni di emergenza.

La dotazione deve essere adattata alle esigenze di ciascuna famiglia. Chi ha bambini piccoli, persone anziane, animali domestici o familiari che assumono farmaci quotidianamente dovrà prevedere materiali aggiuntivi.

Un aspetto importante è la distinzione tra le scorte da conservare in casa e lo zaino da portare con sé in caso di evacuazione: non tutto quello che serve per tre giorni può essere trasportato comodamente sulle spalle.

Quanto costano i kit di sopravvivenza

Basta una ricerca nei principali negozi online per scoprire che il mercato offre prodotti per tutte le tasche. I prezzi variano notevolmente a seconda della quantità e della qualità dei materiali.

PREZZI INDICATIVI RILEVATI ONLINE A NOVEMBRE 2026

Tipologia Prezzo indicativo Kit tascabile con piccoli accessori 15-40 € Kit base con strumenti e primo soccorso 40-90 € Kit più accessoriato 90-200 € Zaino attrezzato per emergenze di 72 ore 200-550 € Dotazioni specialistiche Oltre 550 €

Si tratta di fasce orientative, non di prezzi ufficiali. Il costo elevato non garantisce necessariamente una dotazione completa: alcuni kit contengono molti accessori per il campeggio, ma non includono acqua, alimenti o medicinali.

Per esempio, nelle offerte online consultate si trovano piccoli kit da circa 24 euro, prodotti intermedi intorno agli 80 euro e zaini più strutturati che superano i 500 euro.

Dove si comprano

I kit di sopravvivenza si possono acquistare soprattutto online, attraverso grandi piattaforme di commercio elettronico e siti specializzati in articoli per il campeggio, l’escursionismo, la sicurezza e le attrezzature militari.

Alcuni accessori si trovano anche nei negozi di articoli sportivi e outdoor, nelle ferramenta, nelle farmacie e nei punti vendita di materiale sanitario.

Non è però indispensabile comprare uno zaino già confezionato. Molti degli oggetti necessari sono già presenti nelle nostre abitazioni e possono essere raccolti in una borsa resistente, facilmente accessibile.

La soluzione fai da te permette anche di scegliere prodotti realmente utili, evitando di pagare per strumenti che difficilmente servirebbero durante un’emergenza domestica.

Dove vengono prodotti i kit: un mercato internazionale

Dietro la definizione di kit di sopravvivenza si nasconde un mercato molto eterogeneo. Non esiste un unico produttore e, soprattutto, non tutti gli zaini venduti come kit di emergenza vengono realizzati interamente nello stesso Paese.

Alcuni sono assemblati e commercializzati da aziende europee, mentre altri provengono da fornitori internazionali. Inoltre, all’interno dello stesso zaino possono trovarsi prodotti di marche e provenienze differenti: dalla torcia elettrica al materiale sanitario, fino alle razioni alimentari.

È quindi importante distinguere il Paese in cui il kit viene confezionato da quello in cui sono fabbricati i singoli componenti.

Per conoscere l’origine effettiva dei prodotti occorre controllare le informazioni del fabbricante, le etichette e le schede tecniche. La presenza di un marchio europeo o di un venditore italiano non significa automaticamente che tutti gli accessori siano fabbricati in Europa.

Il rischio di acquistare prodotti inutili

L’interesse per questi kit può rappresentare anche un’occasione commerciale. Alcuni prodotti vengono pubblicizzati con riferimenti alle emergenze internazionali o alle raccomandazioni europee, ma non per questo sono approvati dalle istituzioni.

È importante ricordare che l’Unione europea non impone l’acquisto di uno specifico kit commerciale.

Prima di spendere centinaia di euro è opportuno verificare il contenuto effettivo dello zaino, la qualità dei materiali, la durata degli alimenti e l’eventuale presenza di dispositivi inutili rispetto alle proprie necessità.

Un kit pieno di accessori può sembrare più completo, ma risultare meno utile di uno zaino semplice, preparato con attenzione.

E in Maremma? Perché può essere utile anche senza pensare alla guerra

Il tema della preparazione alle emergenze riguarda da vicino anche la provincia di Grosseto.

Le alluvioni del passato, a partire da quella del 1966 che colpì Grosseto fino agli eventi che hanno interessato Albinia e altre zone della Maremma, hanno dimostrato quanto sia importante conoscere i rischi del territorio e sapere come comportarsi in caso di pericolo.

Anche gli incendi boschivi, che possono rendere necessaria un’evacuazione, e le interruzioni dell’energia elettrica legate al maltempo sono situazioni nelle quali avere a disposizione alcuni beni essenziali può fare la differenza.

La Protezione civile nazionale consiglia di preparare un kit di emergenza e, soprattutto, di informarsi sul piano comunale di protezione civile, sulle aree sicure e sui comportamenti da adottare.

Lo zaino, infatti, non sostituisce le indicazioni delle autorità. Durante un’alluvione, ad esempio, può essere più sicuro raggiungere i piani alti di un edificio piuttosto che uscire di casa: tutto dipende dalla situazione e dalle disposizioni dei soccorritori.

Serve davvero spendere centinaia di euro?

La risposta è no. Prepararsi a un’emergenza non significa necessariamente acquistare prodotti costosi.

Una torcia funzionante, una radio a batterie, una piccola scorta d’acqua e alimenti, i medicinali necessari e le copie dei documenti rappresentano già una buona base di partenza.

Il materiale deve essere controllato periodicamente, sostituendo ciò che è scaduto o non funziona più. Ed è altrettanto importante che tutti i componenti della famiglia sappiano dove si trova lo zaino e come utilizzarlo.

La vera differenza, insomma, non la fa il prezzo del kit, ma la capacità di affrontare un’emergenza senza farsi trovare impreparati. Una precauzione che non richiede di immaginare scenari catastrofici, ma semplicemente di prendere sul serio i rischi che possono riguardare anche la vita quotidiana.