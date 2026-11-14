BAGNO DI GAVORRANO – Dopo la trasferta in casa del Mezzolara, in cui è arrivato il sesto pareggio in campionato (nella foto, un momento del match), per il Follonica Gavorrano è tempo di tornare al Malservisi-Matteini. I biancorossoblù affronteranno alla 12esima giornata la Lucchese, che invece ha vinto il suo precedente incontro con il San Donato Tavarnelle e si è avvicinata in classifica.

Tre i punti che distanziano le due squadre in graduatoria, con i ragazzi di Manni che domenica scorsa hanno lasciato la seconda piazza in favore del Siena, mentre la Lucchese si trova appena sotto l’ultima posizione utile per entrare nei play off. La differenza sta soprattutto nelle 3 sconfitte subite finora dalla formazione rossonera, che si presenta con 22 gol segnati e 19 subiti, con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il ruolino dei ragazzi di Manni è di 5 vittorie e 6 pareggi, con 16 gol fatti e 9 subiti.

Per il tecnico biancorossoblù è dunque una partita che si presenta da sola. “Abbiamo un’idea di gioco ben precisa e continueremo a proporre il nostro calcio – sottolinea –. A inizio stagione la Lucchese era tra le favorite e secondo me lo è ancora. Viene da un risultato importante. È una squadra con grandi individualità e noi dovremo far valere il nostro collettivo e i nostri punti di forza. Ce la giocheremo a viso aperto e la prepareremo come tutte le altre. Per gare come questa, o come quelle contro Siena e Prato, l’attenzione viene da sé. Quando incontri squadre che in questo momento stanno faticando, puoi pensare che abbiano qualcosa in meno. In realtà questo girone sta dimostrando che si può vincere con tutti e si può perdere con tutti”.

I precedenti più recenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2017/18, quando si affrontarono in Serie C. Nel confronto casalingo il Gavorrano 1930 ebbe la meglio per 1-0 sull’allora Lucchese Libertas 1905, mentre in trasferta uscì il segno X, con le due porte rimaste inviolate. Nel 2008/09 invece, in Serie D, la Lucchese perse a Gavorrano con il punteggio di 2-0 e vinse poi per 1-0 a Lucca.

Due gli ex che vestono la maglia della Lucchese. Si tratta di Davide Lorusso, che ha indossato il biancorossoblù nella stagione 2022/23, e di Gabriele Kernezo (infortunato), al Follonica Gavorrano nella prima parte dell’annata 2024/25.