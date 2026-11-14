GROSSETO – Spacciava ingenti quantitativi di droga, soprattutto cocaina, a numerosi assuntori, tra i quali almeno 23 persone con una dipendenza abituale che si rifornivano anche cinque o sei volte al giorno.
È questa l’attività contestata a un uomo arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Grosseto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.
L’arresto è arrivato al termine di un’attività investigativa condotta dai militari sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto.
Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario ritenuto solido dagli inquirenti in relazione alle presunte responsabilità dell’indagato in una serie di episodi di spaccio, che avrebbero coinvolto numerosi consumatori di sostanze stupefacenti.
Tra questi, almeno 23 assuntori abituali, alcuni dei quali si sarebbero rivolti allo stesso fornitore più volte nell’arco della giornata, arrivando a effettuare anche cinque o sei acquisti quotidiani.