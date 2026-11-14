CASTEL DEL PIANO. Il Comune sceglie di investire nell’edilizia scolastica la quasi totalità delle risorse assegnate con l’avanzo di amministrazione dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana al Comune.

Su 2,2 milioni di euro che la giunta dell’Unione ha destinato ai progetti delle amministrazioni comunali, vanno a Castel del Piano 292.630 euro. Di questi, 269.630 euro finanzieranno interventi di edilizia scolastica.

Ecco come saranno suddivisi questi fondi per le scuole:

112mila euro per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola primaria Luigi Santucci ;

per l’adeguamento alla della scuola primaria ; 88mila euro per gli interventi di prevenzione incendi alla scuola secondaria di primo grado Ottorino Vannini ;

per gli interventi di prevenzione incendi alla scuola secondaria di primo grado ; 69.630 euro per la realizzazione di una tettoia a servizio della scuola materna di via Domenico Santucci.

A questi si aggiungono 23mila euro che saranno invece utilizzati per completare il Piano operativo.

Pieraccini: «Crediamo soprattutto nell’importanza di garantire la sicurezza di studenti, studentesse e del personale scolastico»

«Abbiamo deciso di destinare all’edilizia scolastica la quasi totalità delle risorse che arrivano dall’Unione – dichiara la sindaca Cinzia Pieraccini – con l’obiettivo di realizzare alcuni importanti interventi che avevamo programmato per garantire ambienti scolastici sempre più sicuri, adeguati e funzionali».

«Dall’adeguamento antincendio dei due principali edifici scolastici del territorio, all’ampliamento degli spazi a disposizione della scuola dell’infanzia, sono investimenti concreti, che riguardano un settore fondamentale per la qualità della vita della nostra comunità e per il futuro del territorio – precisa Pieraccini – Sicuramente, tra le linee principali di intervento che un’amministrazione comunale può portare avanti per fare la differenza, la scuola riveste una posizione di assoluto primo piano».

«Crediamo soprattutto nell’importanza di garantire la sicurezza di studenti, studentesse e del personale scolastico. Ovviamente non si esauriscono tutti i bisogni della scuola, ci saranno da fare altri interventi, ma siamo felici di aggiungere un importante tassello per rispondere ad alcune delle esigenze più significative del nostro territorio».

La sindaca sottolinea il valore dell’operazione realizzata dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana. «Si tratta dell’operazione di investimento più imponente mai realizzata dall’Unione negli ultimi anni – conclude Cinzia Pieraccini – frutto di una scelta condivisa, che ci permette di mettere a disposizione dei Comuni risorse straordinarie per un programma di investimenti che tocca tutti i territori e con dimensioni significative».