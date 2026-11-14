GROSSETO – Un sostegno concreto alla formazione, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico della Maremma.

La Giunta comunale ha approvato l’adesione alla proposta presentata dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, destinando un contributo complessivo di 25mila euro alla realizzazione di cinque progetti speciali da sviluppare nel corso del 2026.

Tra le iniziative di maggiore rilievo figura l’avvio del percorso per la candidatura del Buttero della Maremma alla Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Il progetto punta a valorizzare una tradizione ancora viva, fatta di saperi, pratiche di allevamento brado e conoscenze del territorio, attraverso la raccolta di testimonianze, il coinvolgimento dei butteri e delle comunità locali e la preparazione della documentazione necessaria. Il percorso, della durata prevista di 24 mesi, potrà inoltre collegarsi al futuro Museo del Buttero di Alberese e alle attività di trasmissione dei saperi alle nuove generazioni.

Un secondo progetto riguarda i Percorsi territoriali di orientamento, realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche della provincia e l’Ufficio scolastico territoriale. L’obiettivo è costruire un sistema stabile di orientamento che metta in relazione scuole, università, istituzioni, imprese e famiglie, aiutando gli studenti a conoscere le opportunità formative e professionali offerte dal territorio.

Il programma comprende inoltre una stagione di seminari e giornate di studio aperte a studenti, docenti, amministratori, operatori economici e cittadini. Gli incontri affronteranno temi di grande attualità, dall’innovazione e dall’intelligenza artificiale all’acqua e alla sostenibilità ambientale, fino al patrimonio culturale e ai saperi locali.

Completano il programma la pubblicazione di due volumi dei Quaderni della Fondazione Polo Universitario Grossetano, dedicati rispettivamente al rapporto tra acqua e agricoltura nella provincia di Grosseto e alla storia delle bonifiche maremmane, con particolare attenzione alla gestione delle risorse idriche, alla salute ambientale e alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio.

“Investire nella formazione, nella ricerca e nella cultura significa investire nel futuro della nostra comunità – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Questi progetti rappresentano un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra università e territorio, valorizzando le nostre eccellenze e il patrimonio di conoscenze della Maremma. Particolarmente significativo è il percorso per la candidatura del Buttero all’Unesco: un’iniziativa che punta a riconoscere e tutelare una tradizione che appartiene alla nostra identità e che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni”.

“L’Amministrazione comunale di Grosseto sostiene una visione proiettata negli anni futuri, così come sta emergendo anche dal piano strategico pluriennale al quale la Fondazione Polo Universitario Grossetano sta lavorando, partendo dalla valorizzazione del patrimonio esistente. Investire nella formazione e nell’orientamento, nella ricerca, nella conoscenza delle tecnologie d’avanguardia già in uso per settori fondamentali come l’agricoltura e la sostenibilità ambientale, nonché nel patrimonio culturale immateriale della Maremma, significa assicurare una prospettiva solida ai giovani e dar loro concreti elementi su cui poter basare interessi ed attività lavorativa, valorizzando il presente e proiettando nel futuro la nostra identità ed il nostro territorio”, conclude la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli.

Con questo sostegno, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a favore della Fondazione Polo Universitario Grossetano e di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, mondo accademico e realtà locali, nella convinzione che la conoscenza e la valorizzazione delle risorse del territorio siano leve fondamentali per la sua crescita culturale, sociale ed economica.