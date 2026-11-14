Foto di repertorio

GROSSETO – Seconda sconfitta di fila per il Grosseto, imbrigliato 3-2 dal Gubbio in terra umbra. La quattordicesima di campionato ha visto due avversarie motivate, ma con i padroni di casa galvanizzati dal metodo di mister Braglia, oltre che affamati di punti e riscatto dopo alcuni turni insoddisfacenti. I maremmani rimangono per il momento terzi, con le quarte Pescara e Torres con una gara da disputare (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Primo tempo movimentato, con i padroni di casa due volte in vantaggio e altrettante raggiunte: sblocca Minta ma rimedia Gaddini, aggredisce Meconi ma smorza Ciraudo, sfruttando una leggerezza del portiere rivale. Nella ripresa gli eugubini non mollano la presa e, dopo un gol annullato, trovano il colpo del definitivo ko con Ghirardello, subentrato ad un compagno subito dopo l’intervallo.

GUBBIO: Bagnolini, Meconi, Baroncelli, Spina, Rosaia, Cardascio, Fazzi, Zallu, Ferrini, Minta, Berretta. A disposizione: Baldini, Podda, Zorzetto, Ghirardello. All. Braglia.

GROSSETO: Marcu, Mannelli, Brenna, Ampollini, Ciraudo, Damiani, Andreoli, Gaddini, Sabattini, Fabri, Mastroianni. A disposizione: Cabella, Menicucci, Cerretelli, Fiorini, Jaquinta, Fiorani, Montini, Bellini, Alfani, Tosi, Lorenzelli, Pitti, Della Mora All. Indiani.

ARBITRO: Zago di Conegliano; assistenti Petrov di Roma 1 e Carella de L’Aquila.

MARCATORI: 12′ Minta, 19′ Gaddini, 21′ Meconi, 29′ Ciraudo, 23′ st Ghirardello.

NOTE: ammoniti Fabri, Fazzi, Meconi.