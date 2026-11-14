SCANSANO – Intorno alle ore 7:00 di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Orbetello e Manciano, sono intervenute nella zona di Pomonte, nel comune di Scansano, per un incendio che ha interessato un capannone, dotato di pannelli fotovoltaici sulla copertura.

L’allarme è stato dato dal proprietario che, al momento dell’apertura della porta del locale, ha notato le fiamme già sviluppate all’interno.

All’interno del capannone erano custodite diverse attrezzature da lavoro.

La struttura presentava una copertura realizzata con pannelli di lamiera. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco.

Non si registrano persone ferite.