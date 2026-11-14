GAVORRANO – Un incontro con gli studenti per parlare di legalità, giustizia sociale e lotta alle mafie. Martedì 17 novembre don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, sarà a Gavorrano per incontrare gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino.

La visita rientra nel programma di iniziative dedicate alla legalità che si svolgeranno durante tutto il mese di novembre nel Comune di Gavorrano.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è Massimo Borghi, assessore alla Legalità del Comune di Gavorrano e referente per la Toscana di Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce enti locali e Regioni impegnati nel contrasto alle mafie e alla corruzione.

Un incontro con i giovani per costruire la cultura della legalità

Secondo Borghi, la presenza di don Luigi Ciotti rappresenta un’occasione importante per riportare al centro dell’attenzione della comunità temi come il contrasto alla criminalità organizzata, la solidarietà, la difesa dei diritti e la partecipazione civile.

L’assessore evidenzia come il percorso umano e sociale del fondatore di Libera dimostri che il rispetto della legalità non può limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in comportamenti quotidiani e scelte concrete.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento degli studenti, ai quali sarà offerta l’opportunità di confrontarsi con una delle figure più conosciute dell’impegno antimafia in Italia.

Il legame tra Libera, Avviso Pubblico e il Comune di Gavorrano

Borghi ricorda anche la collaborazione tra Avviso Pubblico e Libera, due realtà che promuovono iniziative comuni in tutta Italia, a partire dalla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Un rapporto che assume un significato particolare a Gavorrano, Comune che aderisce ad Avviso Pubblico e che, sottolinea l’assessore, ha inserito la promozione della legalità tra gli obiettivi della propria attività amministrativa.

L’impegno contro le organizzazioni mafiose, secondo Borghi, richiede infatti non soltanto l’azione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ma anche il coinvolgimento diretto della società civile.

La diffusione della cultura della legalità, la conoscenza dei fenomeni criminali e la partecipazione dei cittadini sono considerate componenti fondamentali per contrastare le mafie e l’indifferenza.

Borghi: «Non abbassiamo la guardia contro le mafie»

Nel suo intervento, l’assessore ribadisce la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso, anche attraverso iniziative educative e culturali rivolte alle nuove generazioni.

Borghi richiama istituzioni, associazioni, giovani e cittadini a condividere la responsabilità di costruire una comunità fondata sul rispetto delle regole, sulla solidarietà e sulla difesa dei diritti.

La visita di don Luigi Ciotti del 17 novembre sarà quindi uno degli appuntamenti del calendario dedicato alla legalità promosso a Gavorrano durante il mese di novembre, con l’obiettivo di coinvolgere il mondo della scuola e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e dell’impegno civile.