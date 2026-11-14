GROSSETO – Lunedì 16 novembre alle 21:00 nella sede di via Smeraldo la presentazione del corso di formazione per soccorritori di primo e secondo livello. Possibile iscriversi anche in quell’occasione.

C’è tempo fino a lunedì sera (16 novembre) alle 21.00 per iscriversi al nuovo corso per diventare soccorritore di livello base e avanzato presso Pubblica Assistenza Humanitas Grosseto. Un’occasione d’oro per essere protagonisti del proprio futuro, apprendendo tecniche salvavita e di assistenza che possono comunque tornare utili in tante circostanze.

Ma anche per fare la scelta di entrare a far parte del mondo delle Pubbliche Assistenze, associazioni nate nel 1860, in pieno Risorgimento, come organizzazioni laiche, libere e popolari dedite a prestare soccorso agli altri in modo volontario.

La presentazione del corso è aperta a chiunque voglia partecipare e si terrà lunedì 16 novembre 2026 alle ore 21:00, presso la nostra sede di via Smeraldo 4. È possibile avere informazioni o pre-iscriversi chiamando il 338 7704728 oppure scrivendo a [email protected].

Il corso affronterà in modo approfondito tutte le tematiche e le tecniche di primo soccorso adulto e pediatrico, massaggio cardiaco, gestione del trauma, disostruzione delle vie aeree degli adulti e dei ragazzi in età pediatrica, insieme a molto altro.

Il corso, che sarà seguito da formatori e da sanitari del 112/118, darà l’abilitazione ad operare in regime di emergenza/urgenza e servizi sociali sulle ambulanze e in tutti i mezzi della nostra associazione. I volontari soccorritori potranno anche far parte del personale dedicato alla Protezione civile.