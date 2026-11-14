GROSSETO – Lutto nella comunità dei dipendenti del Comune di Grosseto per la scomparsa di Ezio Paglia, per molti anni dipendente dell’amministrazione comunale presso il SED e da tempo in pensione.

A ricordarlo è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intera amministrazione.

«Nel corso della sua lunga esperienza professionale ha messo a disposizione dell’Amministrazione comunale competenza, professionalità e dedizione, contribuendo con il proprio lavoro al funzionamento della macchina comunale», ha dichiarato il primo cittadino.

La notizia della scomparsa ha suscitato dolore tra i colleghi e quanti hanno condiviso con lui gli anni di lavoro in Comune. «La sua scomparsa addolora tutta la comunità dei dipendenti comunali, che oggi si stringe con affetto intorno alla sua famiglia», ha aggiunto Vivarelli Colonna.

A nome personale, dell’amministrazione e di tutto il Comune, il sindaco ha rivolto le condoglianze alla moglie, al figlio, ai familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.