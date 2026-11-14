GROSSETO. Con l’abbassarsi delle temperature tornano ad alzarsi i termostati di stufe, caloriferi e impianti di riscaldamento. Si programmano le caldaie e si rispolverano le coperte più pesanti. Ma c’è stato un tempo in cui, anche nelle case della Maremma, per affrontare le notti d’inverno non servivano né termostati né telecomandi. Bastava un po’ di brace, una struttura di legno e un oggetto dal nome decisamente curioso: il “prete”.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda bene. Non era un mobile da salotto, né un soprammobile religioso, ma il nome comune di uno strumento indispensabile per rendere accogliente il letto quando le camere erano fredde e il riscaldamento domestico, semplicemente, non esisteva.

Non stiamo parlando di un’usanza confinata a un passato remotissimo. Il prete ha accompagnato la vita domestica di intere generazioni, soprattutto nelle campagne e nelle abitazioni dove il riscaldamento delle camere da letto era un lusso sconosciuto. In Italia, in alcune realtà rurali, è rimasto “in attività” fino alla seconda metà del Novecento.

Anche la Maremma ha una testimonianza storica precisa. Rimasto come ricordo in alcune abitazioni, il Catalogo generale dei Beni culturali del Ministero della Cultura lo conserva in una scheda come “scaldaletto”, oggi custodito presso il Museo della Civiltà Contadina di Orbetello.

Il suo progressivo abbandono è arrivato con il miglioramento delle condizioni abitative, la diffusione delle stufe e degli impianti di riscaldamento e l’arrivo di alternative più comode (ma a dire di alcuni meno efficienti) come le borse dell’acqua calda e le coperte elettriche. Tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento il prete ha così iniziato a lasciare progressivamente il posto alle nuove comodità, anche se nelle campagne e nelle case più isolate la tradizione è sopravvissuta più a lungo.

Cos’era il “Prete”

Il Prete era una sorta di intelaiatura, generalmente di legno, che veniva sistemata tra le lenzuola e le coperte. La sua funzione era quella di sostenere la biancheria e creare uno spazio al di sotto del quale inserire una fonte di calore, evitando che questa entrasse direttamente a contatto con i tessuti.

Al suo interno veniva collocata la cosiddetta “pretina”, una piccola scodella o braciere, spesso di metallo, contenente carboni ardenti e cenere. In alcune versioni era di coccio e veniva appoggiata direttamente sulla struttura. La brace, opportunamente coperta dalla cenere, sprigionava un calore lento e costante, sufficiente a riscaldare le lenzuola prima di coricarsi.

Il procedimento richiedeva attenzione e una certa esperienza. Prima si sistemava il prete nel letto, poi si inseriva la pretina, facendo attenzione a non farla oscillare o rovesciare visto che conteneva il braciere. Una volta raggiunta la temperatura desiderata (che alcuni ironicamente dicono si avvicini a quella di un altoforno) si toglieva tutto prima di andare a dormire, spostando così prete e pretina fuori dalla camera o nel camino.

A quel punto arrivava il momento più atteso: infilarsi tra le lenzuola finalmente calde. Un piccolo lusso, soprattutto se fuori la temperatura scendeva e la stanza era rimasta gelida per tutta la giornata.

Il segreto era anche tanta lana

A conservare il calore non ci pensava soltanto la brace. Un ruolo fondamentale lo avevano i materassi e i coltroni di lana, che contribuivano a mantenere una temperatura confortevole anche dopo aver tolto il braciere.

La lana, materiale molto usato soprattutto per la sua facilità di reperimento e diffusione nelle campagne, con le sue proprietà isolanti aiutava a trattenere il calore e a creare una sorta di microclima a temperatura stabile sotto le coperte.

Ma perché continuasse a svolgere bene la propria funzione, non bastava lasciarla lì per anni. Materassi e coltroni venivano periodicamente disfatti: la lana era estratta, lavata, cardata e nuovamente allargata, prima di essere reinserita e cucita nei rispettivi involucri.

Era un lavoro che richiedeva tempo e fatica, ma che permetteva di rinnovare l’imbottitura e conservarne la morbidezza. Un mondo domestico in cui nulla veniva sprecato e anche la manutenzione del letto faceva parte dei lavori periodici della famiglia.

Ma perché si chiamava proprio “prete”?

Il nome è uno degli aspetti più curiosi di questo oggetto. La denominazione tradizionale si è diffusa in diverse aree d’Italia e viene generalmente ricondotta alla somiglianza della struttura con una figura umana, o più precisamente con quella stereotipata di un prete appunto: la parte superiore e i sostegni potevano ricordare una sagoma stilizzata, quasi quella di un sacerdote con la veste.

Un nome curioso per un oggetto decisamente pratico, che non aveva nulla a che fare con la religione. La sua presenza nelle case era molto concreta: serviva a combattere il freddo, una delle piccole battaglie quotidiane della vita domestica. Soprattutto di quando gli inverni erano ben più rigidi di quelli che ultimamente interessano anche la Maremma.

Con il passare degli anni anche il prete si è evoluto. I modelli più antichi erano spesso fissi, con quattro colonnine che sostenevano la struttura; quelli più recenti potevano invece essere ripiegati e richiusi, così da poter essere riposti quando non servivano più, soprattutto durante la bella stagione.

Oggi il prete è soprattutto un ricordo, un oggetto che appartiene alla memoria di chi ha vissuto nelle case di una volta e che può suscitare curiosità nelle generazioni più giovani. Eppure racconta molto di un’epoca: di quando il calore si preparava con pazienza, la lana si recuperava e si lavorava di nuovo, e andare a letto significava prima di tutto riuscire a vincere il freddo delle lenzuola.

Altro che termostato intelligente: in Maremma, una volta, per avere un letto caldo ci voleva un prete.