SCARLINO – Un film per raccontare la battaglia delle donne per il diritto di voto e ripercorrere una delle tappe fondamentali dell’emancipazione femminile. Lunedì 16 novembre, alle 17, la biblioteca comunale Mariotti di Scarlino capoluogo ospiterà la proiezione gratuita del film “Suffragette – Le donne che hanno cambiato il mondo”.

L’appuntamento fa parte del programma di iniziative promosso dalla Commissione Pari Opportunità e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Scarlino, in occasione degli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia, avvenuto nel 1946.

L’obiettivo è approfondire la storia dei diritti femminili attraverso incontri culturali e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

Dalla presentazione del libro al cinema

La proiezione rappresenta la seconda tappa di un percorso iniziato il 30 ottobre, sempre negli spazi della biblioteca Mariotti, con la presentazione del volume “Un voto per ognuna” di Michela Galati.

Il libro ripercorre la vicenda di Emmeline Pankhurst, tra le principali protagoniste del movimento delle suffragette britanniche, e le battaglie condotte dalle donne per ottenere il riconoscimento dei propri diritti politici.

Il nuovo appuntamento propone di affrontare lo stesso periodo storico attraverso il linguaggio cinematografico.

“Suffragette – Le donne che hanno cambiato il mondo” è ambientato nella Gran Bretagna dei primi anni del Novecento e racconta le vicende delle donne che si mobilitarono per ottenere il diritto di voto, sfidando le regole sociali dell’epoca e affrontando discriminazioni, repressioni e persecuzioni.

Un’occasione per ricordare la storia dei diritti

L’Amministrazione comunale sottolinea come la scelta di organizzare due appuntamenti collegati nasca dalla volontà di mantenere viva la conoscenza delle battaglie che hanno portato al riconoscimento di diritti fondamentali.

Dopo l’incontro dedicato al libro di Michela Galati, la proiezione cinematografica offrirà ai partecipanti un’ulteriore opportunità per conoscere la storia del movimento suffragista e riflettere sull’importanza della tutela dei diritti conquistati.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia, una ricorrenza che ricorda la partecipazione delle donne alle elezioni amministrative del 1946 e al referendum istituzionale del 2 giugno dello stesso anno.

La proiezione si terrà lunedì 16 novembre alle 17 alla biblioteca comunale Mariotti di Scarlino capoluogo. La partecipazione è gratuita.