CIVITELLA PAGANICO – Tre abitazioni in cui vivevano 25 cittadini stranieri sono state controllate dai carabinieri a Civitella Paganico. Gli immobili presentavano carenze igienico-sanitarie e impianti elettrici privi di sistemi di sicurezza: il sindaco emetterà ordinanze di sgombero e di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il controllo congiunto

I carabinieri della stazione locale, insieme alla polizia locale e al personale dell’Asl, hanno effettuato il servizio nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Sono state ispezionate tre unità immobiliari in cui dimoravano complessivamente 25 stranieri.

Carenze igienico-sanitarie e impianti non a norma

Nel corso dei sopralluoghi sono emerse carenze dei requisiti igienico-sanitari e impianti elettrici sprovvisti dei sistemi di sicurezza. Per queste criticità saranno emesse ordinanze dal sindaco per lo sgombero degli immobili e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Segnalato un pakistano per uso personale di droga

Durante il servizio, un cittadino pakistano è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish, sequestrato. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto come assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.