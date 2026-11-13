ROMA – La Provincia di Grosseto e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme a Roma con una nutrita rappresentanza delle varie realtà del territorio: sindaci, rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e sociali. Tutti insieme per unire la voce e sollecitare il governo sul completamento e sulla messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico.

Al centro dell’iniziativa, la richiesta di garantire continuità al progetto di adeguamento della Via Aurelia, la statale 1, arteria strategica per mobilità quotidiana, economia, turismo e logistica della Maremma. La delegazione ha chiesto in particolare l’avvio rapido degli interventi nei tratti più pericolosi, a cominciare dalla zona di Capalbio, e un tavolo operativo stabile con Anas e Ministero per definire tempi certi e responsabilità precise.

Limatola: “Serve una continuità per una direttrice d’eccellenza”

Il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, ha ribadito che l’obiettivo è ottenere dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una continuità concreta per una direttrice nazionale d’eccellenza come l’Aurelia.

“È una strada che i cittadini percorrono ogni giorno per lavoro, così come per turismo, e tutti hanno il diritto di percorrerla in sicurezza – ha detto Limatola – Necessario il rapido passaggio dei progetti ad Anas, indispensabile per poter proseguire con gli interventi necessari”.

Il presidente provinciale ha indicato come priorità l’avvio dai tratti più pericolosi, sottolineando che il tratto iniziale di Capalbio, per la sua maggiore brevità, potrebbe essere realizzato più rapidamente. “È necessario che le opere tengano insieme anche gli aspetti legati al paesaggio e all’ambiente – il territorio è disponibile alla collaborazione e alla partecipazione di un tavolo da convocare con assoluta priorità con Anas e Ministero per dare risposte certe”.

Breda: “L’unità del territorio è la condizione per andare avanti”

Il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, ha ringraziato la Provincia per l’organizzazione dell’iniziativa e ha evidenziato come l’unità delle forze politiche, economiche e sociali dimostri quanto l’opera sia necessaria.

“Purtroppo, in otto anni non è avvenuto niente sul fronte dell’adeguamento tanto sperato – ha dichiarato Breda – il passaggio delle competenze da Sat ad Anas rappresenta una condizione fondamentale per sbloccare il percorso. Ci sono i presupposti per andare avanti: la conferma dell’unità è tornata anche oggi, il territorio la vuole”.

Per il presidente di Camera di Commercio, l’infrastruttura non è indispensabile soltanto per Grosseto, ma per l’intera Toscana e per tutto il Paese. Anche Breda ha indicato Capalbio come punto di partenza per riprendere concretamente gli interventi.

Marras: “Niente più scuse, serve un tavolo e un monitoraggio continuo”

Il consigliere regionale Leonardo Marras ha messo l’accento sulla necessità di istituire un tavolo permanente e di monitorare costantemente l’avanzamento del progetto, valutando eventuali soluzioni per superare le criticità.

“La Regione apprezza lo sforzo fatto sul territorio, che era finalmente arrivato a esprimersi su una soluzione che metteva d’accordo tutti – ha detto Marras – Ora non ci sono più divisioni: oggi è l’ennesima dimostrazione. Non c’è più alcuna scusa per non continuare. Occorre individuare le criticità e proseguire”.

Rossi: “Il Corridoio Tirrenico è una priorità nazionale”

L’onorevole grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi ha definito il Corridoio Tirrenico una priorità nazionale, utile non solo alla Maremma ma a tutta la Nazione.

“Nell’ultima interrogazione, presentata il 14 aprile, si è ribadita la situazione di stallo tra Sat e Anas – ha ricordato Rossi – Siamo qui per sollecitare tutti insieme la realizzazione dell’adeguamento, mostrando la volontà del territorio. È necessario partire dal tratto di Capalbio per poi andare a completare un’opera che serve a tutta la nazione. Qualche piccolo passo avanti è stato fatto”.

Simiani: “Una battaglia per i cittadini, con risorse da sbloccare”

L’onorevole grossetano del Partito Democratico Marco Simiani ha sottolineato che la mobilitazione non è una battaglia di parte, ma una battaglia per i cittadini e per il territorio.

“Occorre sbloccare le risorse del contratto di programma e cercare di iniziare con i primi due lotti – ha affermato Simiani – L’ultima legge di bilancio può e deve convogliare quei 300 milioni l’anno per iniziare i lavori, con particolare attenzione ai circa 11 chilometri nella zona di Capalbio, dove potremmo iniziare. Quei primi lotti che chiediamo da tanto tempo di finanziare concretamente”.

«A distanza di anni siamo ancora qui a dire la stessa cosa: mettere in sicurezza la Tirrenica è una priorità nazionale non più rinviabile», dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, che oggi ha partecipato al presidio organizzato davanti a Montecitorio, a Roma, per chiedere l’adeguamento e la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico.

Chelini: “Aurelia un cimitero a cielo aperto. Il Governo intervenga”

«È una questione che riguarda innanzitutto la sicurezza delle persone – afferma il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini -. Garantire l’incolumità dei cittadini è un preciso dovere dello Stato. Eppure, proprio sulla Strada Statale 1, questo dovere non viene assolto. I 14 chilometri che attraversano il territorio di Capalbio sono, purtroppo, un cimitero a cielo aperto. Come sindaco, più volte mi sono trovato a dover fare un macabro bilancio delle vite spezzate su questa strada. Una situazione che non può e non deve più essere accettata. Oggi, come ieri, il Comune di Capalbio e tutta la Maremma sono uniti nel chiedere risposte concrete al Governo. Continueremo a far sentire la nostra voce finché non arriveranno».

La giornata romana ha sicuramente restituito un messaggio unitario: completare e rendere sicuro il Corridoio Tirrenico non è più soltanto una richiesta locale, ma una priorità infrastrutturale, economica e sociale con ricadute su Toscana e Paese. La delegazione grossetana ha chiesto quindi passaggi rapidi di competenze, sblocco delle risorse, avvio dei primi lotti e un confronto istituzionale continuo con Anas e Ministero.