CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Permettere al fiume Bruna di raggiungere il mare più facilmente in caso di piena, alleggerendo contestualmente il porto canale e limitando il rischio idraulico. Questo il senso dell’intervento eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, coordinato dal Genio Civile, alla foce del fiume Bruna a Castiglione della Pescaia.

In particolare è stato scavato un piccolo canale di collegamento tra il fiume e il mare, nell’ampio tratto sabbioso che abitualmente ostruisce la foce, per fare in modo che un’eventuale piena possa più facilmente allargarsi nel proprio spazio naturale limitando la pressione sul porto canale.

«Altro aspetto da sottolineare – osserva Massimo Tassi, responsabile dell’area manutenzione – è che questo lavoro limita anche il rischio di rigurgito del mare in caso di piena, un aspetto particolarmente complesso da gestire quando le condizioni marine non sono favorevoli».

«Con questo intervento – sottolinea il presidente Federico Vanni – confermiamo l’attenzione alla comunità di Castiglione della Pescaia e alla collaborazione con il Comune. Restando sempre vigili sul fiume Bruna, uno dei principali corsi d’acqua del nostro reticolo, oltre a uno dei pochi sbocchi diretti al mare presenti in tutta la Maremma».

«Questo intervento conferma – conclude la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – l’importanza della collaborazione e della condivisione delle problematiche e degli obiettivi da raggiungere tra enti per la sicurezza e la salvaguardia di una comunità. Il fiume Bruna è il corso d’acqua più importante che attraversa il centro del paese e che assume molteplici funzioni, non solo semplice foce ma luogo delle attività nautiche, sportive, portuali e commerciali legate al nostro mare, sempre protagoniste delle politiche turistiche castiglionesi».