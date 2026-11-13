Foto di repertorio

GROSSETO – Iscrizioni aperte per la settima edizione della Sei Ore della Maremma in programma sulle mura di Grosseto il 17 gennaio prossimo. Tra i primi ad aderirvi compaiono già nomi illustri del panorama italiano ma anche europeo delle ultra maratone. Infatti dopo il sì dello spagnolo Marc Giron Gispert, giunto secondo anno scorso con i suoi 82 chilometri e 595 metri, ecco l’ungherese Adam Polacsek alla sua prima apparizione a Grosseto. I due campioni andranno a caccia non solo della vittoria finale, ma anche per conseguire i record del suggestivo percorso.

Nella lista dei futuri partecipanti c’è anche il nome di Pierpaolo Bovenzi, che nell’edizione di anno scorso ha stabilito il nuovo record del percorso con 83 chilometri e 122 metri, facendo meglio di quello dello spagnolo Ivan Lopez Penalba, che nell’edizione del 2022 fece 82 chilometri e 420 metri per un totale di 51 giri compiuti. Tra le donne hanno confermato la loro presenza la seconda e la terza sul podio di anno scorso, ovvero Lisa Borzani all’arrivo con 75 chilometri percorsi, e Sabrina Chiappa con 69,071.

Un tracciato sulle splendide Mura Medicee di Grosseto suggestivo e pieno di storia inserito nel programma nazionale Iuta, che lo ha definito uno dei tracciati più belli e interessanti in circolazione. Gli organizzatori lo hanno reso ancora più veloce e scorrevole anche in considerazione dei lavori di restauro al bastione Rimembranza riducendolo a 1.717 metri. C’è anche la distanza per gli amanti della maratona, che si concretizzerà dopo dopo 24 giri e 67 metri. Un “serpentone” umano che per sei ore, né un minuto di più né uno di meno, darà spettacolo sulle mura grossetane.

Come per le ultime edizioni ci saranno anche una serie di rappresentazioni per far diventare la manifestazione anche una vera e propria giornata di festa, con la banda città di Grosseto ad aprile la gara. Organizzazione Marathon Bike con il sostegno della Provincia e Comune di Grosseto, supportata dalla Banca Tema, Vini di Maremma e altri sponsor locali.