Foto di repertorio
BAGNO DI GAVORRANO – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 13 novembre, a Bagno di Gavorrano. Nello scontro, che è accaduto intorno alle 19, sarebbero coinvolte due macchine.
Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso alle persone interessate dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Ancora non si conoscono le condizioni degli eventuali feriti.
Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata chiusa al traffico, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito.
Notizia in aggiornamento