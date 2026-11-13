SCANSANO – «Un fatto veramente positivo». Così la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi definisce il consiglio comunale aperto sulla Rsa San Giovanni che si è svolto questa mattina nella sala consiliare, sul «no» deciso alla chiusura della struttura. Secondo la prima cittadina, dal confronto è emersa «la volontà chiara di costituire un tavolo di confronto, con tutti i soggetti coinvolti, per studiare bene il problema e trovare soluzioni possibili».

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«Una grande disponibilità»

Ginesi ha ringraziato in particolare il nuovo direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Dario Rosini, che a suo giudizio ha mostrato «una grande disponibilità»: per la sindaca è «la partenza giusta» per arrivare a una risposta non solo agli ospiti e ai lavoratori della Rsa, ma all’intera comunità di Scansano.

Il suo auspicio, che secondo lei è stato condiviso in aula, è che la Regione Toscana, soprattutto attraverso l’assessora Monia Monni, partecipi al tavolo. «È la Regione che ha le capacità, se c’è la volontà, di intervenire su questa vicenda – sostiene –, non solo per mantenere il San Giovanni, ma anche per garantire strutture vicine ai cittadini».

«I territori vanno ascoltati»

La sindaca ha poi allargato il discorso al territorio. Scansano, ha ricordato, si estende per 270 chilometri quadrati con 16 abitanti per chilometro quadrato: una popolazione che invecchia, sempre più sola e con bisogni crescenti. Le aree come questa, afferma, sono «veramente abbandonate» e solo le amministrazioni comunali restano davanti ai cittadini, spesso chiamate a dare risposte che non possono dare, sul piano economico o per competenza. «Le linee programmatiche della Regione parlano chiaro – aggiunge – e vogliamo che siano applicate anche a Scansano. Da decisioni che incidono sulla vita dei cittadini non si possono estromettere i territori, che vanno ascoltati».

Chi ha partecipato

La seduta è stata molto partecipata: in sala c’erano molti cittadini e i lavoratori della struttura residenziale, insieme ai rappresentanti dell’Azienda Usl Toscana sud est, del Coeso Società della salute, di esponenti politici del territorio e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Nella discussione sono intervenuti il direttore generale dell’Asl Dario Rosini, il presidente del Coeso Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la direttrice Tania Barbi, alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e i rappresentanti sindacali. Un contributo è arrivato anche dal consigliere regionale Luca Minucci, presente in sala, e dal parlamentare Marco Simiani, in collegamento.

Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli dell’incontro.

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