MAGLIANO IN TOSCANA – Partirà il prossimo 16 novembre il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Magliano, nell’ambito del piano di riorganizzazione progettato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Sei Toscana e l’Ato Toscana Sud, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più sostenibile ed efficiente e di incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata.

Il nuovo piano conferma il sistema attuale di raccolta porta a porta dei rifiuti, ma con alcune novità. Tra queste, l’introduzione della raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che, con il nuovo sistema, dovranno essere raccolti a parte e conferiti nello specifico contenitore con l’apertura verde.

La distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti è cominciata già nelle scorse settimane e ha riguardato le aree urbane, dove sono stati individuati alcuni punti di consegna, e il territorio aperto, dove i kit sono stati consegnati a domicilio.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in accordo con l’Amministrazione comunale, è stata prolungata l’attività del punto di consegna di Montiano, presso il locale di piazza Cappellini 7/A adiacente all’ambulatorio, che sarà attivo fino al 5 dicembre, nei seguenti giorni ed orari:

o lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 15.00 alle ore 18.30

o martedì e giovedì – dalle ore 9.00 alle ore 12.30

o sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Per il ritiro sarà necessario presentare il documento dell’intestatario Tari ed è prevista la possibilità della delega scritta.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.