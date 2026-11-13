CINIGIANO – La scorsa settimana, presso la Sala Consiliare, è stato presentato il Piano comunale di Protezione civile. Realizzato grazie al contributo della Fondazione Bertarelli e al supporto dell’agenzia D.r.e.am. Italia, il Piano rappresenta uno degli strumenti più importanti di cui un’Amministrazione dispone per la tutela della propria comunità. È un vero e proprio strumento operativo, che stabilisce come il Comune si prepara, reagisce e gestisce le emergenze, garantendo sicurezza ai cittadini, continuità dei servizi e coordinamento con tutte le strutture di soccorso.

L’obiettivo principale è semplice ma fondamentale: ridurre i rischi per la popolazione, per il territorio e per i beni pubblici e privati, attraverso organizzazione, prevenzione e capacità decisionale tempestiva. Il Piano parte dal principio del gestire l’emergenza prima che accada.

Durante l’iniziativa pubblica sono intervenuti il sindaco Luciano Monaci, il consigliere con delega alla Protezione civile Marco Balocchi e i referenti della D.r.e.am. Italia, che hanno illustrato il documento. Nell’ambito della protezione civile, il Sindaco rappresenta l’autorità territoriale e comunale preposta alla tutela dell’incolumità della popolazione e alla sicurezza del territorio comunale.

Il Comune, attraverso i propri uffici e le strutture operative, assicura il supporto tecnico e organizzativo necessario all’attuazione delle attività di protezione civile: dal monitoraggio del territorio alla gestione della viabilità, dall’informazione alla popolazione all’organizzazione delle risorse e dei mezzi disponibili, fino all’assistenza alle persone eventualmente coinvolte.

Il Piano individua, per ciascuna tipologia di rischio presente sul territorio (idrogeologico, idraulico, meteorologico, incendio boschivo e ogni altro scenario individuato) le procedure da attivare nei diversi livelli di allerta e operatività, generalmente articolati nelle fasi di vigilanza, attenzione ed emergenza. In fase di emergenza, le decisioni devono essere organizzate. Il Piano serve proprio a stabilire in anticipo chi deve fare cosa, con quali modalità e in quali tempi, consentendo all’Amministrazione di intervenire in maniera incisiva.

L’Amministrazione coglie l’occasione per invitare la cittadinanza a registrarsi al servizio di Alert System (disponibile al link https://www.uc-amiata.gr.it/it/page/alert-system-avvisi-di-protezione-civile), che consente di ricevere gratuitamente sul telefono gli avvisi di emergenza e le comunicazioni di interesse pubblico dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.