SORANO – Una pianta pericolante lungo la strada ha fatto intervenire i vigili del fuoco ieri sera, 12 novembre, intorno alle 22. È successo sulla strada provinciale Selvena, vicino al chilometro 1, in direzione di Elmo, frazione di Sorano.

L’intervento della squadra di Sorano

Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Sorano. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta e hanno così reso di nuovo sicura la strada per chi la percorre.

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