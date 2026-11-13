MANCIANO – Martedì 17 novembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Manciano per un intervento finalizzato alla sostituzione delle apparecchiature idrauliche al serbatoio Pianetti.

I lavori sono in programma dalle 9.30 alle 12 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Madonna del Cavalluzzo, Guinzoni, Campiglia e Montemerano paese. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.

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