MASSA MARITTIMA – Massa Marittima si prepara a compiere un nuovo importante passo in avanti nel proprio percorso di innovazione digitale. Prendono avvio i lavori per la progressiva diffusione nel territorio comunale della tecnologia Ftth (Fiber To The Home), nell’ambito del piano autonomo di investimento di FiberCop che garantirà l’estensione della connettività ultraveloce. Gli interventi interesseranno gradualmente numerose aree del comune di Massa Marittima, secondo una programmazione articolata per fasi.

“L’estensione della rete in fibra ottica è una notizia di primaria importanza per il nostro territorio – commenta Lorenzo Balestri, assessore alla Transizione Digitale e all’Ambiente di Massa Marittima – perché poter contare su una connessione internet ultraveloce significa offrire nuove opportunità di crescita, innovazione e sviluppo all’intera comunità. Una rete efficiente e moderna è fondamentale per le attività commerciali e le imprese, che possono migliorare i propri servizi e la competitività, ma anche per le famiglie, gli studenti e tutti coloro che utilizzano quotidianamente il digitale per lavorare, studiare e accedere alle informazioni.

Una connettività più performante può inoltre agevolare l’accesso ai servizi sanitari e alla pubblica amministrazione, contribuendo a renderli più accessibili e vicini ai cittadini. Investire nelle infrastrutture digitali significa migliorare la qualità della vita, sostenere le attività economiche locali e rendere il nostro territorio più moderno, connesso e pronto ad affrontare le sfide del futuro”.

“Questo primo intervento interesserà il centro storico di Massa Marittima e la frazione di Ghirlanda – prosegue l’assessore Lorenzo Balestri – Dal 2027 estenderemo il servizio al resto del capoluogo, alla zona artigianale e alle frazioni di Valpiana, Capanne e La Pesta. Questo risultato arriva finalmente a coronamento di un lungo percorso di interlocuzioni e richieste che, come Amministrazione comunale, abbiamo portato avanti con determinazione.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento sia alla Regione Toscana che a FiberCop per la proficua e fattiva collaborazione dimostrata. Sono consapevole che la prima fase dei lavori su strada potrà generare inevitabilmente qualche temporaneo disagio alla viabilità: chiedo pertanto un po’ di pazienza a tutti i nostri cittadini, con la certezza che questi disagi momentanei garantiranno al nostro Comune un’infrastruttura fondamentale per il futuro”.

La tecnologia Ftth prevede la realizzazione di un collegamento interamente in fibra ottica fino agli edifici e alle singole unità immobiliari, senza utilizzare la tradizionale rete in rame nell’ultimo tratto. Si tratta di una soluzione tecnologicamente avanzata, in grado di offrire connessioni più veloci, stabili e affidabili, capaci di sostenere la crescente domanda di servizi digitali da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per le famiglie, la disponibilità della rete Ftth potrà favorire un utilizzo più efficace e continuo di servizi quali il lavoro da remoto, la didattica digitale, le videocomunicazioni, l’intrattenimento e l’accesso ai servizi online. Per le imprese, la nuova infrastruttura potrà rappresentare un’importante opportunità di crescita e innovazione, facilitando l’impiego di servizi cloud, strumenti di collaborazione a distanza, applicazioni digitali avanzate e nuovi modelli organizzativi e produttivi.

L’avvio dei lavori è stato preceduto da un’ampia attività di concertazione e coordinamento tra FiberCop, l’Amministrazione comunale e tutti gli enti pubblici competenti e preposti. Tale confronto ha consentito di condividere le modalità operative, individuare le soluzioni tecniche più appropriate e programmare le lavorazioni con particolare attenzione alla tutela del territorio, della viabilità e degli spazi pubblici.

La collaborazione con l’Amministrazione comunale e con gli enti interessati proseguirà durante tutte le fasi di realizzazione, attraverso sopralluoghi, verifiche tecniche e momenti di coordinamento, con l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo della nuova infrastruttura digitale, limitando al massimo i disagi per cittadini, attività economiche e utenti della strada.

I lavori saranno affidati a imprese competenti e qualificate, dotate di comprovata professionalità. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle autorizzazioni, delle prescrizioni tecniche e delle disposizioni in materia di sicurezza, utilizzando le migliori e più recenti tecniche di posa e di scavo disponibili.

Ove tecnicamente possibile, sarà privilegiato il riutilizzo delle infrastrutture e delle predisposizioni esistenti, così da ridurre la necessità di nuovi scavi. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle strade, alle pavimentazioni e alle aree pubbliche recentemente riqualificate, individuando le soluzioni operative meno invasive e più adatte alle caratteristiche dei diversi contesti.