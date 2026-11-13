CAPALBIO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 13, sull’Aurelia, all’altezza della strada del 33, nel territorio comunale di Capalbio

La dinamica dello scontro

Due i mezzi coinvolti: un’auto e un furgoncino.

Sembra che uno dei due mezzi sia entrato in strada per attraversare (dove è consentito) ma si sia scontrato con l’altro mezzo che sopraggiungeva.

Il giorno della manifestazione per la Tirrenica

Un incidente che, nel giorno in cui tutta la Maremma è alla manifestazione a Roma per ribadire l’esigenza di un Corridoio tirrenico che renda sicure le nostre strade, mostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quanto gli incroci a raso siano pericolosi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa che hanno trasportato gli occupanti dell’auto in ospedale. Le condizioni dei due feriti non sono gravi.

Presente la Polizia stradale per i rilievi e la Polizia municipale di Capalbio per la viabilità.