GROSSETO – Trent’anni di solidarietà, oltre 800 volontari mobilitati in provincia di Grosseto e più di 5mila persone aiutate grazie alla raccolta di generi alimentari. Torna sabato 14 novembre la Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dal Banco Alimentare che coinvolge supermercati, associazioni e cittadini in una grande giornata dedicata a chi si trova in difficoltà.

A raccontare come funziona e perché è importante partecipare è Alessandro Vergni, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco.

Come partecipare alla Colletta Alimentare

Il meccanismo è semplice: sabato 14 novembre, nei supermercati aderenti, chiunque potrà acquistare alcuni prodotti alimentari da destinare alle persone in difficoltà economica.

«È la tradizionale giornata della Colletta Alimentare, nella quale è possibile donare una parte della propria spesa – spiega Vergni –. I prodotti verranno poi destinati, attraverso gli enti di carità convenzionati con il Banco Alimentare, alle persone che si trovano in stato di necessità».

Tra i prodotti maggiormente richiesti ci sono olio, tonno, pomodori pelati e legumi, oltre agli altri alimenti a lunga conservazione che possono contribuire alla preparazione dei pasti.

La raccolta riguarda esclusivamente generi alimentari e non altri prodotti di prima necessità.

I prodotti raccolti a Grosseto restano sul territorio

Uno degli aspetti più importanti dell’iniziativa è il legame diretto con il territorio.

«La cosa importante da dire è che i prodotti raccolti a Grosseto restano a disposizione delle persone che hanno bisogno a Grosseto», sottolinea Vergni.

Gli alimenti donati vengono immagazzinati e successivamente distribuiti agli enti caritativi convenzionati, secondo criteri che tengono conto del numero delle persone assistite.

La raccolta contribuisce così, nel corso dell’anno, a sostenere oltre 5mila persone nella provincia di Grosseto.

Trent’anni di solidarietà, ma cresce anche il bisogno

La Colletta Alimentare celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario. Un traguardo che testimonia la capacità dell’iniziativa di coinvolgere sempre più cittadini, volontari e realtà del territorio.

«Ci sono due dati in crescita, uno per fortuna e uno purtroppo – racconta Vergni –. Per fortuna cresce la partecipazione delle persone che donano, dei volontari, degli enti e dei supermercati che aderiscono. Purtroppo, però, cresce anche il bisogno e ogni anno servono sempre più donazioni».

In provincia di Grosseto saranno impegnati oltre 800 volontari, pronti ad accogliere i cittadini nei punti vendita aderenti.

Come riconoscere i volontari

Partecipare è facile. All’ingresso dei supermercati i volontari, riconoscibili dalla tradizionale pettorina, consegneranno un sacchetto e un volantino con l’elenco dei prodotti più richiesti.

Chi vorrà contribuire potrà acquistare uno o più alimenti durante la normale spesa e consegnarli ai volontari presenti dopo le casse.

«I volontari offriranno il sacchetto dove mettere parte della spesa e il foglietto con indicati i generi alimentari di cui c’è maggiormente bisogno – spiega Vergni –. Una volta fatta la spesa, le donazioni saranno consegnate agli altri volontari che provvederanno a immagazzinarle».

L’appuntamento è per sabato 14 novembre, nei supermercati aderenti di Grosseto e delle altre località della Maremma, per una giornata che unisce la generosità dei cittadini alla necessità concreta di aiutare chi è in difficoltà.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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