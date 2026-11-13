ROCCASTRADA – Nuovo prestigioso riconoscimento per il patrimonio storico e culturale del territorio comunale. Il progetto di recupero e valorizzazione del Castello di Montemassi ha ottenuto la Menzione d’onore nella categoria “Interventi di riqualificazione del patrimonio esistente” nell’ambito dei Premi In/Architettura 2026, la cui cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 5 novembre a Firenze, nella cornice di Palazzo Bastogi.

Il premio è stato conferito congiuntamente agli architetti Giulio Basili e Riccardo Butini (progettisti), al Comune di Roccastrada in qualità di ente committente, e all’impresa F.lli Marconi, esecutrice dei lavori. L’intervento, inaugurato nel luglio 2023, ha consentito di restituire alla collettività un’area del complesso fortificato rimasta a lungo non fruibile, trasformandola in uno spazio aperto a iniziative culturali e momenti di aggregazione.

La giuria ha voluto così premiare la capacità di intervenire su un contesto di straordinario pregio storico e paesaggistico, riuscendo a far dialogare l’architettura contemporanea con le testimonianze del passato nel pieno rispetto dell’identità originaria del luogo.

«È una grande soddisfazione per la frazione di Montemassi e per l’intero territorio di Roccastrada – commenta l’assessore alla Cultura, Emiliano Rabazzi –. Questo riconoscimento premia una visione precisa: conservare la nostra storia senza limitarci a custodirla in modo statico, ma rendendola accessibile, viva e parte integrante del presente e del futuro delle nostre comunità».

L’impegno dell’amministrazione comunale sulla rocca medievale non si esaurisce però con questo traguardo. Nelle scorse settimane, infatti, la Giunta ha approvato in linea tecnica un nuovo progetto finalizzato a proseguire gli interventi di recupero del Castello. Il piano è stato candidato al bando regionale “Toscana Diffusa”, con l’obiettivo di intercettare le risorse necessarie a dare continuità all’opera di rigenerazione già avviata.

«Il percorso di valorizzazione del Castello di Montemassi guarda avanti – conclude l’assessore Rabazzi –. Investire sul nostro patrimonio storico e culturale significa non soltanto tutelare ciò che abbiamo ereditato, ma generare nuove opportunità di crescita, attrattività e socialità per tutto il territorio e per le generazioni che verranno».