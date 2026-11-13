GROSSETO – Quattordicesima di campionato per il Grosseto, che domani sabato calcherà il rettangolo di gioco del Gubbio. Dopo tante rivali della zona playoff, adesso i torelli si confronteranno con la penultima del girone B, dopo la sconfitta casalinga con il Pescara (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Cosa ho chiesto ai ragazzi? Di continuare come sempre – ha detto mister Indiani – e lo abbiamo fatto. Settimana condizionata dal maltempo, purtroppo siamo stati costretti ad allenarci sempre in un campo di dimensioni ridotte, però non è assolutamente un alibi, è chiaro che preferivamo lavorare in misure come quelle che saranno a Gubbio domani però ci siamo allenati lo stesso nella maniera migliore e continuiamo il nostro percorso. Trasferta trappola? E’ vero, posso testimoniare che le ultime due gare che ha fatto il Gubbio gli è girata veramente male, potevano fare quattro punti larghi e ne hanno fatto uno. Noi ci siamo preparati per affrontare una squadra come se avesse fatto quattro punti. Classifica e dati… siamo in C, non esistono partite facili”.

Due parole sul tecnico degli umbri Piero Braglia: “Ci siamo affrontati tante volte perché siamo tutti e due esperti. E’ un allenatore che stimo, uno della mia generazione, e se siamo sempre qua vuol dire che qualcosa di buono tutti e due l’abbiamo fatto”.

Fischio d’inizio domani sabato alle 17,30 allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio.

Il programma della 14esima giornata del girone B di Serie C:

Latina-Campobasso

Reggiana-Livorno

Vis Pesaro-Pianese

Gubbio-Grosseto

Guidonia Montecelio-Ostiamare

Pescara-Sambenedettese

Spezia-Vado

Ravenna-Forlì

Perugia-Torres

Atalanta U23-Pineto

La classifica:

Spezia 35 punti; Ravenna 29; Grosseto 23; Pescara, Torres 22; Reggiana, Guidonia Montecelio, Livorno 20; Campobasso 19; Atalanta U23 18; Pineto, Perugia 17; Vado 16; Forlì, Latina 15; Pianese 13; Sambenedettese 10; Ostiamare 9; Gubbio 8; Vis Pesaro 5.