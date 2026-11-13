GROSSETO – Era il 1996 quando il Comune di Grosseto metteva on line la prima rete internet civica a disposizione di tutta la cittadinanza. Un progetto lungimirante e ispirato, realizzato grazie ad un manipolo di visionari autodidatti e a una classe politica che credette in loro.

30 anni fa nasceva così Gol (Grosseto on line), un’esperienza che ha fatto la storia di internet.

In breve tempo tutta la città (e anche oltre) aveva un indirizzo Gol e si collegava con il solo costo di una chiamata urbana. Si perché dopo averci pensato un po’ si decise di consentire l’accesso gratuito a tutti i cittadini al solo costo di una marca da bollo da 20mila lire per il modulo di richiesta. Il costo collegandosi poi era a consumo, ma pari ad una comune telefonata urbana. Ti collegavi e partiva l’iconico bi-bi-bip. Tua madre non poteva telefonare sino a quando tu non finivi di frugare nel (piuttosto scarno) web o fino a che non avevi finito di rispondere a qualche mail.

Una rivoluzione. Per tutti.

Il 1996 fu però in qualche maniera l’arrivo di un percorso partito due anni prima.

Dall’università ai primi modem

«Facevo l’università, studiavo ingegneria elettronica a Firenze – racconta Carlo Manfucci, uno dei padri di Gol Grosseto –, era il 93-94 e un compagno mi fece vedere uno dei primi browser. Da lì iniziai ad interessarmi, comprai un modem e feci la mia prima connessione con Agorà, che costava 400mila lire l’anno. Feci il collegamento con l’Università, e questo mi evitò qualche viaggio in facoltà da Grosseto».

Questa passione personale presto si intreccia con altre passioni di altri pionieri. Manfucci sta passeggiando alla festa dell’Unità e vede un chiosco del Comune. «C’era Spartaco Betti, che mi disse che anche il Comune di Grosseto si stava interessando a questo genere di cose. Entrai in contatto con il Comune e conobbi Pier Luigi Bonucci dei servizi informatici (Sed) vero ispiratore di Gol». Al Sed un altro nome importante fu quello dell’ingegner Franco Del Frate.

Ben presto venne coinvolta anche la parte politica: il sindaco, Loriano Valentini, e Lio Scheggi all’epoca assessore comunale.

La convenzione con l’Università di Siena

«Contattammo la facoltà di ingegneria a Siena attraverso il professor Giuliano Benelli e facemmo una convenzione. Il 4 maggio 1996 a firmare la convenzione nella sala del consiglio a Grosseto c’era anche il rettore dell’università Piero Tosi».

L’idea era quella di fornire un servizio di posta, siti web e connessione non solo ai vari uffici del Comune, ma ai cittadini.

La scelta del nome della rete alla fine aveva due finalisti: Gol Grosseto e MaRe (Maremma in Rete). Vinse il primo, e il secondo divenne il nome del server web.

Gratis per tutti, al costo di una telefonata urbana

Per l’inaugurazione era pronto un sito internet, 64 kilobyte e otto modem collegati, che presto divennero 12 e poi 16. Ma come funzionava? Il comune di Grosseto si collegava all’università di Siena, ma tutti i cittadini si collegavano ai server del Comune. Connettersi così costava solo il costo della chiamata urbana.

«Avevamo stilato un protocollo, e doveva esserci una sorta di abbonamento. Ma alla fine Scheggi decise che sarebbe stato gratuito per tutti i cittadini» ricorda Manfucci. Un servizio, una rete civica per tutti. Il numero di coloro che ne usufruivano aumentò, e in breve tempo c’erano 5mila famiglie che ne usufruivano. L’indirizzo mail era una crasi tra nome e cognome (il mio era bfarnet) seguito dalla chiocciola e da golgrosseto.it.

Il fatto che fosse gratuita (caso unico probabilmente in tutta Italia) se fece felici i cittadini fece però indignare un altro visionario, l’ex sindaco di Follonica, Enrico Norcini, che stava creando e investendo in un’azienda di servizi digitali, la Ouvertour, e vedeva nell’iniziativa del Comune una sorta di concorrenza sleale. «Il progetto del Comune comunque andò avanti e iniziammo tutti a studiare l’html».

Nel frattempo era cambiata amministrazione, e il sindaco Alessandro Antichi con l’assessore Gabriele Baccetti sposarono in pieno il progetto.

Nel 1999 i giornali celebravano il primato di Gol Grosseto: in tre anni mezzo milione di navigatori.

Il Comune informatizzato fin dagli anni 80

In realtà Grosseto in questo campo era sempre stata estremamente all’avanguardia: fu uno dei primi Comuni informatizzati d’Italia. «Negli anni 80 c’era un solo computer – ricorda Manfucci – e un manipolo di visionari: il ragioniere capo del comune Sergio Gostinicchi, che aveva una visione ampia delle cose, insieme all’ingegner Benefico Tacconi, storico dirigente del Sed (Servizio elaborazione dati) vero e proprio fiore all’occhiello del Municipio».

Ma come funzionava? C’era una sala macchine ampia con un grosso computer centrale (come si vede nella foto sopra con Manfucci seduto nel mezzo della sala). C’erano dei nastri che giravano e che la sera un addetto smontava e metteva in cassaforte per poi sostituirli. Dal server centrale dei cavi sotterranei partivano e raggiungevano i vari uffici e sedi comunali. Una sorta di stella, di raggiera. Una connessione nell’epoca in cui internet non esisteva ancora.

L’esperimento Power line con Enel

Negli anni 2000 Grosseto fu di nuovo al centro di una sperimentazione con Enel, dal nome Power line. L’idea era quella di far passare la connessione sulla linea elettrica. Furono distribuite centinaia di computer (tutti neri) nelle case dei grossetani, per due o tre anni una intera città collegata attraverso la corrente elettrica. La sperimentazione più grande d’Italia. Poi la tecnologia andò avanti, arrivò l’Adsl, la cablatura con la fibra ottica e il progetto fu superato.

Ma facciamo un passo indietro: torniamo a 30 anni fa. «Facevamo tutto noi: per garantire contributi chiedevamo agli amici; per la sezione di astronomia chiesi a mio fratello di pubblicare la sua tesi. C’era una sezione dedicata allo sport, con i risultati del baseball, c’erano le associazioni che ci portavano il materiale con i floppy disk, tutta la società grossetana contribuiva. Su San Rabano pubblicai la tesi di architettura di due amici. Facemmo il primo sito di Nomadelfia» e c’era la politica. Come le elezioni che furono seguite durante lo spoglio, ma che furono anche preparate con la presentazione dei candidati e di come si votava.

Il passato ritrovato su Web Archive

Cosa resta di tutto questo materiale? Incredibilmente non tutto è andato perduto. Grazie ad una macchina del tempo che si chiama webarchive.org che nel tempo ha iniziato a scandagliare il web e ha scattato una sorta di fotografia dei siti internet in vari momenti, nel corso degli anni, molte pagine di quella rete civica ancora sono raggiungibili. Anno per anno basta cliccare sui giorni evidenziati per ritrovare la pagina delle elezioni con Valentini, Antichi, Allocca e Maggi (LINK). C’è il baseball e il Bbc (LINK) c’è il testo di Maremma amara (con un frammento musicale cantato dalla corale Puccini), ci sono i partiti: Il Partito democratico della sinistra con sede in via Ximenes, Alleanza nazionale, Irene Pivetti e Giovani oggi con presidente Giacomo Cerboni (LINK).

E c’è l’iconica pagina iniziale del sito del Comune di Grosseto (LINK) con lo skyline della città.

A distanza di trent’anni resta una lezione semplice: perché l’innovazione diventi di tutti serve qualcuno che la immagini e qualcuno che la renda facile e fruibile a tutti i cittadini. A Grosseto, a metà degli anni 90, successe proprio così: un gruppo di uomini che avevano una visione, che forse non sapevano neppure bene come raggiungere quell’obiettivo ma che non si fermarono finché non trasformarono un’idea in un servizio per tutti, lasciando a Grosseto un pezzo di storia che oggi, grazie a un archivio online, si può ancora sfogliare.

Le foto in bianco e nero sono state scattate il 4 maggio 1996 durante la presentazione della rete alla stampa e sono dell’Archivio Aprili.

Nella foto in copertina: il sindaco Valentini, il professor Benelli, a sinistra Carlo Manfucci e sulla destra due dipendenti del Sed, Mauro Pieraccini ed Elisa Ginanneschi.