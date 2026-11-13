GROSSETO. Dopo oltre dieci anni alla guida della città, la possibilità di portare la voce di Grosseto e dell’intera Maremma direttamente in Parlamento rappresenta senza dubbio un’opportunità prestigiosa e accrescerebbe ulteriormente il peso politico del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri, personali e a nome del gruppo politico che rappresento». A scrivere è Amedeo Gabbrielli, per il gruppo UDC – Noi Moderati – Popolari.

«Allo stesso tempo, però, non posso esimermi dal stigmatizzare il metodo utilizzato. Se da un lato è comprensibile che determinati scenari politici vengano valutati, dall’altro ritengo poco rispettoso nei confronti dei consiglieri di maggioranza dover apprendere direttamente dalle colonne dei giornali che a marzo il sindaco potrebbe presentare le proprie dimissioni, determinando di fatto lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale».

«Una decisione di tale portata, che inciderebbe direttamente sulla conclusione del mandato amministrativo e sul ruolo stesso dell’assemblea elettiva, avrebbe richiesto prima di tutto un confronto leale e trasparente con i consiglieri e i capigruppo di maggioranza. Chi ha sostenuto con impegno, responsabilità e lealtà l’azione amministrativa del Comune in questi anni meritava di essere coinvolto, nelle sedi istituzionali e politiche opportune, anche soltanto nella valutazione di un’eventualità così importante, senza doverla scoprire attraverso gli organi di informazione».

«Condividiamo pienamente l’obiettivo di portare la voce di Grosseto e della Maremma alla politica nazionale. Tuttavia, riteniamo che il percorso per raggiungere questo obiettivo debba necessariamente fondarsi sul rispetto di chi ha condiviso e sostenuto il progetto amministrativo in questi anni. Non si tratta di mettere in discussione le ambizioni politiche personali, ma di ricordare che un’amministrazione comunale è il risultato di un lavoro di squadra, di impegni assunti con i cittadini e di una coalizione che merita rispetto».

«Per questo motivo riteniamo indispensabile che tornino al centro il rispetto dei ruoli, il confronto e la condivisione delle scelte all’interno della coalizione».