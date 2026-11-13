Foto di repertorio

ARGENTARIO – Il circuito podistico Uisp Corri nella Maremma 2026 si avvicina alle battute conclusive con la sua quart’ultima tappa. Domenica 15 novembre torna uno degli appuntamenti più storici e attesi dell’intero calendario, Corri nella riserva, gara competitiva di 10 chilometri immersa nello scenario della Riserva naturale della Feniglia, a Porto Ercole (nella foto di Roberto Malarby, un momento della scorsa edizione). La manifestazione, giunta quest’anno alla 22esima edizione e organizzata come da tradizione dall’Atletica Costa d’Argento, rappresenta un vero pilastro del podismo maremmano, essendo presente fin dalla prima edizione del trofeo nel 2008. La partenza è fissata alle 10.

Il tracciato pianeggiante e veloce della Feniglia custodisce primati di altissimo livello tecnico, stabiliti entrambi nell’edizione del 2009: il record maschile appartiene a Ezekiel Meli con il tempo di 29’37”, mentre quello femminile porta la firma di Salina Jebet in 34’33”. Guardando alle statistiche della corsa, gli atleti più vittoriosi nella storia della manifestazione sono Katarzyna Stankiewicz, capace di imporsi per ben cinque volte tra le donne (2017, 2019, 2020, 2023 e 2024), e Joachim Nshimirimana, quattro volte sul gradino più alto del podio maschile (2005, 2011, 2014 e 2018). Tra le società, il primato assoluto spetta al Team Marathon Bike con nove successi complessivi.

L’albo d’oro testimonia il prestigio di una gara che ha visto trionfare grandi nomi dell’atletica. Dopo i primi vincitori del 2005, Joachim Nshimirimana e Lorella Pagliacci, si sono succeduti Tanui Isack e Gloria Marconi nel 2006, David Ngeny e Judith Varga nel 2007, Erastus Chirchir ancora con Judith Varga nel 2008, fino all’anno dei record nel 2009 con Ezekiel Meli e Salina Jebet. Nel 2010 il successo è andato a Yassine Kabbouri e Judith Varga, seguiti nel 2011 da Joachim Nshimirimana e Giovanna Giannelli. Dopo la pausa del 2012, la corsa è ripartita nel 2013 con Fabio Tronconi ed Elisabetta Artuso, nel 2014 con Joachim Nshimirimana ed Elisabetta Artuso, nel 2015 con Jacopo Boscarini e Chiara Gallorini e nel 2016 con George Gyabaah e Giada Romano.

Nel 2017 si sono imposti Fabio Tronconi e Katarzyna Stankiewicz, nel 2018 Joachim Nshimirimana e Ilaria Piazzi, nel 2019 Christian Fois e Katarzyna Stankiewicz, mentre nel 2020 il primo posto è andato a Jacopo Boscarini e Katarzyna Stankiewicz. Nelle ultime stagioni l’albo d’oro ha registrato le vittorie di Jacopo Boscarini ed Elisa Napolitano nel 2021, di Alessandro Iacomino e Ilaria Piazzi nel 2022, fino al recente tris consecutivo al maschile di Davide Catalano, vincitore nel 2023 e nel 2024 insieme a Katarzyna Stankiewicz e nel 2025 al fianco di Marilyn Mazzotta.

Le iscrizioni per prendere parte alla gara di domenica 15 novembre possono essere effettuate presso il negozio Running 42 di Grosseto oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].