ORBETELLO – La maggioranza che governa il Comune di Orbetello si è resa pienamente disponibile ad approvare una mozione sul Corridoio Tirrenico presentata dall’opposizione, che sarà portata al prossimo Consiglio comunale, purché siano apportate alcune modifiche richieste dal sindaco per renderla unitaria.

«L’amministrazione – rende noto il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – non ha nessun tipo di difficoltà a portare in approvazione tale mozione, ma c’è un punto fondamentale che deve essere inserito nella mozione stessa per un voto congiunto maggioranza-opposizione».

Si tratta di un punto che il sindaco di Orbetello ha sempre sostenuto e che va inserito nella mozione unica, in accordo con l’opposizione. È il punto 9 che recita:

⁠“A pretendere, come già più volte espresso dal Sindaco del Comune di Orbetello, che l’intervento che interessa il territorio comunale sia preventivamente verificato dall’Amministrazione Comunale al fine di eliminare eventuali criticità emerse incompatibili col territorio stesso e che la popolazione del Comune di Orbetello sia preventivamente informata dall’Amministrazione medesima attraverso apposite assemblee pubbliche.”

«Questo – sottolinea il primo cittadino lagunare – è un punto che deve essere inserito in questa mozione, se la mozione deve essere votata in maniera unanime da maggioranza e opposizione e siamo convinti che l’opposizione non avrà alcun problema nell’inserimento di questo punto, in quanto è un punto a favore dei cittadini».

È una richiesta specifica del sindaco, quindi, a cui Casamenti tiene molto: «Perché, visti i precedenti sia con Sat che anche con Anas – conclude – c’è la necessità di verificare sempre tutto preventivamente per il bene della comunità e del territorio».