CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Smaltire alla svelta la batosta rimediata mercoledì contro l’Azzurra Novara e ritrovare la compattezza messa in mostra nelle prime due uscite, contro il Sarzana e soprattutto al Capannino contro il Follonica (nelle foto di Francesca Landi, alcuni momenti del match contro i piemontesi). Non sarà semplice per il tecnico dei maremmani Michele Achilli far riordinare le idee ai suoi, con la Blue Factor che gioca infatti al pala Barsacchi, alle 21 con arbitri Andrea Davoli di Modena e Giacomo Vischio di Vicenza, contro una delle corazzate del campionato come il Cgc Viareggio di Marco De Gerone.

“Contro l’Azzurra Novara siamo rimasti in partita fino agli ultimi due minuti del primo tempo – ha detto Achilli – e anzi potevamo anche aver segnato qualche gol in più dopo il pareggio. Poi, in pochi secondi abbiamo subito tre gol che ci hanno tolto dalla partita e ci siamo spenti. Dinamiche inspiegabili e speriamo che sia stata solo una partita storta. Il Cgc non dobbiamo certo scoprirlo noi. E’ una squadra di assoluto valore con giocatori professionisti importanti abituati a giocare a certi livelli. E’ decisamente un impegno proibitivo, ma tutto dipende da noi, dal nostro atteggiamento e dalla nostra cattiveria agonistica”.

Nel Castiglione ballottaggio fra i pali: potrebbe tornare Michael Saitta al posto di Raffaello Ciupi, mentre è disponibile anche Mattia Maldini che ha causa di impegni di lavoro in questo periodo è costretto a saltare qualche allenamento.

I bianconeri di Mirco De Gerone hanno confermato nove decimi del team della scorsa stagione chiusa al terzo posto in regular season, poi non confermata nei quarti dei playoff, a causa di diversi infortuni. Solo un giovane innesto dal Cp Grosseto, l’argentino Francisco Barragan che darà minuti di qualità in difesa insieme a Cinquini, Torner e Rosi. In attacco Muglia, Ambrosio e Lombardi sanno dare qualità insieme al jolly D’Anna. Confermatissimi anche Gomez e Poletti tra i pali. Il Cgc dopo il pari a Valdagno per 3-3, è stato battuto in casa dal Bassano per 2-0 e ha vinto mercoledì sulla sirena per 2-1 nel derby contro il Forte dei Marmi.

In A1 nel 2007-08 e 2008-09 quattro vittorie tutte del Cgc, 3-2 al pala Barsacchi e 7-3 al ritorno; l’anno seguente 3-2 vittoria bianconera in Maremma e 6-4 in Versilia. La scorsa stagione ancora due vittorie per il Cgc: 6-3 al pala Barsacchi e 4-2 al Casa Mora.