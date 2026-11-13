GROSSETO – Quinta giornata di campionato per la prima fase del campionato di calcio a 5 e, con due sole gare alla conclusione, le classifiche stanno prendendo fisionomie quasi definitive.

Soprattutto nel girone A sembra pressoché chiusa la questione per l’accesso alla serie A, con Los Ladrones e Sciangai a cui manca solo un punto per la certezza matematica. Le due squadre marciano a punteggio pieno e con parziali importanti. Il tris di Nigido e il contributo di Capitini, Aramini, Santoni e Scala permette al team di Nucciotti di piegare 7 a 1 gli Underdogz, mentre è ancora più ampio il risultato dei gialloneri che con la stellare coppia Ferrini-Catella rifila un eloquente 15 a 4 agli Avengers. Solo i Muchachos tengono ancora accesa una flebilissima speranza, ma il loro percorso, impreziosito dal 10 a 1 targato Bigoni, Brioso e Calzolani, è comunque già ampiamente positivo. Infine, pareggio nel “derby” tra Goragoat e Gorarella Mobilino 2, in un 2 a 2 in cui le difese sono state grandi protagoniste: le doppiette di Cini e Piani definiscono il risultato.

Anche nel gruppo B Pathetic e Area 90 “vedono” la massima serie con un rassicurante +6 sulle inseguitrici, anche se in questo caso la classifica disciplina lascia un po’ più aperta la situazione. Anche per le due capolista del raggruppamento, però, percorso netto al momento, anche se il team di Poli deve sudare le proverbiali sette camicie contro gli agguerriti Blancos Saccocci, superati di misura (7-6 il finale). Bruni, Vergari e Fiore sono però gli assi a disposizione dei campioni in carica, che così proseguono appaiati con l’Area 90. La squadra di Tusa vince 14 a 4 la sfida con il Car Center con il trio Sciretta, Ferrari, Cosci in particolare evidenza. Fc Sbrocca Jr e Pezzotto vincono e provano a tenere aperta la battaglia fino all’ultima giornata: Francesco Marra e Grandinetti spingono il team di Argiolas nell’8 a 5 contro l’Fc Aura (Potenzi 4), mentre è gigantesca l’affermazione del team di Solimeno con il neoacquisto Michele Conti, Covitto e Petroselli che vanno in gol a ripetizione nel 20 a 2 sull’Angolo Pratiche.

Nel girone C, invece, la corsa alla massima serie si restringe a tre formazioni: Lt Pavimenti, Sbronzi di Riace e Ac Accati sono le squadre in lotta. I ragazzi di Torrini battono 7 a 3 le Eagles (Gjuzi) contando sulle doppiette di Shaba e Montagnani e una solida prova corale, mentre gli Sbronzi di Riace si sbarazzano 14 a 1 de I Raccattati grazie ai gol del trio Erind Smajli-Alessio Russo-Bernardini. Ma gli Ac Accati di Sciarra non mollano e proveranno a giocarsi tutto nel prossimo scontro diretto proprio con Raia e compagni: intanto alimentano la propria striscia vincente con il 5 a 1 sul Baraonda, lanciato dalla doppietta di Salvadori. Infine, vittoria a tavolino dell’Atlante sull’Elma.

Il gruppo D si conferma invece il girone più aperto e incerto: se da un lato il Bivio Ravi sembra aver prenotato uno dei posti per la massima serie, per il secondo c’è grande bagarre con quattro squadre ancora in lotta. Intanto il team di Bonanata si conferma attacco prolifico e formidabile, con il solito Attanasio, Magnaricotte e Genovese che determinano il 12 a 5 su Il Querciolo che vale la quinta vittoria in altrettanti impegni. Al secondo posto si conferma e rimane da solo il Vets, che difende la posizione con le unghie e con i denti contro il combattivo ma sfortunato Casale, che cade 4 a 3 sotto i gol di Guareri (2), Tenucci e Fabbri. Cade invece l’Endurance Team, con Un Diavolo per Capello che ritrova gol e brillantezza e prova a scalare posizioni in classifica: Landi, Marignoni e Cappuccini suonano la carica e timbrano il 9 a 5 che dà spinta e fiducia per gli ultimi impegni. Ma tra le pretendenti c’ anche il Lux Events Italia, che si mantiene in quota con il 13 a 7 sul Ristorante Celeste (Bindi 4): protagonista assoluto della gara è Arzillo, che mette a referto sei gol.

Seconda settimana di Coppa per il calcio a 7, due settimane che hanno già dato un indirizzo preciso alle classifiche dei due gironi e che hanno permesso alle squadre di scaldare i motori in vista dell’inizio del campionato, fissato per settimana prossima.

Nel girone A il Joga Bonito, pur riposando, rimane in solitaria al comando visto che Granducato del Sasso e Alfa Catenaccio si dividono la posta in palio con uno scoppiettante 3 a 3, in cui si mettono in evidenza Erkal e Iabanji con una doppietta ciascuno. Nel gruppo B, invece, esordio con affermazione tennistica per i campioni in carica degli Young Boys, che lanciano subito un messaggio chiaro alle sfidanti: la squadra di capitan Brizzi, subito a segno, si affida alle doppiette di Massetti e Starnai per piegare 6 a 1 l’Ordine degli Ingegneri.