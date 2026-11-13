MASSA MARITTIMA – Un violento episodio di maltempo, accompagnato da grandine, si è abbattuto oggi, venerdì 13 novembre, su Massa Marittima, provocando allagamenti e disagi alla circolazione.
La grande quantità di pioggia caduta in poco tempo ha messo in difficoltà la rete fognaria, che non è riuscita ad assorbire tutta l’acqua.
La situazione più critica si è registrata in via Carducci, dove la strada è stata invasa dall’acqua fino a diventare impraticabile e dove si sono allagati numerose cantine.
Una cascata d’acqua all’incrocio tra le vie
Il problema è stato particolarmente evidente all’imbocco di via Carducci, che si trova nel punto in cui confluiscono tre strade in discesa: viale Fratti, via Valle Aspra e via Salita di Poggio.
L’acqua proveniente dalle tre vie si è riversata verso la strada, creando una vera e propria cascata.
La forza del flusso ha provocato anche zampilli d’acqua alti fino a mezzo metro, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli.
Automobilisti costretti a fermarsi
Gli automobilisti che si sono trovati a transitare nella zona hanno dovuto arrestare la marcia e attendere, vista l’impossibilità di percorrere la strada in sicurezza.
Il temporale ha così provocato momenti di difficoltà alla viabilità cittadina.
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