GROSSETO – Tutta la Maremma a Roma per chiedere l’Aurelia a quattro corsie. La Provincia di Grosseto e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno sono oggi nella capitale insieme ai sindaci della Maremma e dell’Amiata, ai rappresentanti del territorio nelle istituzioni regionali e nazionali, alle associazioni di categoria e ai sindacati. L’obiettivo è portare all’attenzione del Parlamento, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Governo il completamento e la messa in sicurezza del Corridoio tirrenico.

Perché l’Aurelia è strategica

Secondo i promotori, l’adeguamento dell’asse Livorno-Civitavecchia è un obiettivo di interesse nazionale: riguarda la sicurezza stradale, la continuità dei collegamenti e lo sviluppo dei territori della costa tirrenica. In provincia di Grosseto, in particolare, gli interventi sull’Aurelia potrebbero migliorare la percorrenza, eliminare le interruzioni del tracciato e rendere più facili da raggiungere i centri abitati, le aree produttive e le località turistiche.

Per arrivarci, però, serve un coordinamento costante tra le amministrazioni competenti e chi progetta e realizza le opere. In questo quadro, sottolineano gli enti, è decisivo il passaggio dei progetti da Sat ad Anas.

I tratti più urgenti

La priorità condivisa è l’Aurelia a quattro corsie e la messa in sicurezza dell’intero tracciato. L’attenzione si concentra soprattutto sui tratti ancora a carreggiata singola nel territorio di Capalbio, sul lotto 3 Scarlino-Grosseto sud e sul lotto 4 Grosseto sud-Fonteblanda.

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Le cinque richieste al Governo

Le richieste presentate alle istituzioni sono cinque. La prima riguarda il trasferimento da Sat ad Anas dei progetti e degli atti collegati, secondo le procedure previste. La seconda è il coordinamento delle attività amministrative, progettuali e autorizzative, con l’indicazione di chi è competente in ogni fase.

Il territorio chiede poi di individuare e programmare le risorse necessarie non appena il passaggio da Sat ad Anas sarà definito, a partire dal contratto di programma tra ministero delle Infrastrutture e Anas, con un’attenzione particolare ai lotti grossetani già cantierabili. La quarta richiesta è un cronoprogramma condiviso, con le principali fasi dei lavori e aggiornamenti periodici. Infine, gli enti chiedono la priorità per gli interventi sulla sicurezza stradale, per le quattro corsie dove ancora mancano e per eliminare gli incroci a raso.

«Al di là di ogni appartenenza politica»

I promotori assicurano di voler collaborare con Parlamento, ministro e Governo «con spirito di leale collaborazione» e nel rispetto delle rispettive competenze. L’iniziativa, spiegano, nasce dalla volontà condivisa di accompagnare il completamento del Corridoio tirrenico attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni nazionali, regionali e locali e rappresentanze economiche e sociali. Gli enti confermano la loro disponibilità al confronto «al di là e al di sopra di ogni appartenenza politica», a beneficio dei cittadini, delle imprese e di tutti i collegamenti del Paese.

Chi ha aderito

All’iniziativa hanno aderito la Provincia di Grosseto, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e tutti i 28 Comuni della provincia: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano e Sorano.

Ci sono poi le associazioni di categoria: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Ance e Confcooperative di Grosseto, Confindustria Toscana sud e Federalberghi della Maremma e del Tirreno. Hanno aderito anche Legambiente Grosseto e i sindacati Cisl, Cgil, Uil e Ugl di Grosseto.