GROSSETO – Da sabato 14 novembre parte l’iniziativa in collaborazione con l’associazione per l’aiuto ai giovani e adulti con diabete di tipo 1 di Grosseto Aps che opera sul territorio grossetano dal 1979.

Quest’anno, per la Giornata mondiale del diabete, che cade proprio il 14 novembre, l’associazione ha deciso di dedicarla alle attività sportive, in particolare outdoor con trekking e rafting sul fiume Ombrone, assieme a Terramare, come chiaro esempio su come la salute, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale possano essere perseguiti tramite lo sport.

«Siamo onorati di collaborare all’iniziativa offrendo l’opportunità a queste persone di conoscere il fiume e fare attività sportiva – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente Asd Terramare e coordinatore nazionale Uisp Acquaviva – quando Melania Farnese, presidente di A.g.d.1 Aps, ci ha chiamato per prospettarci l’iniziativa abbiamo subito accettato perché fa parte della nostra mission abbinare lo sport al benessere del corpo in armonia con l’ambiente. Tra l’altro, con il rafting è possibile conoscere il territorio di Grosseto da un’altra prospettiva che è quella del fiume. Abbiamo una palestra a cielo aperto a due passi dalla città che possiamo sfruttare in chiave sostenibile. Con questa iniziativa si apre un interessante ambito che è quello dell’accessibilità al fiume per tutti, stiamo infatti studiando a livello nazionale Uisp alcune metodologie e tecniche per consentire a tutti (disabili compresi) di poter scendere il fiume in rafting. Una sfida importante perché al centro di tutto c’è il mantenimento della sicurezza in acqua».

Le iniziative Terramare sull’Ombrone proseguono in settimana con gli allenamenti delle scuole in prospettiva del Palio rafting studentesco che si terrà il 17 maggio 2027.

Mercoledì 18 novembre discesa di allenamento e monitoraggio delle acque del fiume con gli studenti della terza Biotecnologico e a seguire sabato 21 con la classe terza di Gestione ambiente e territorio, entrambe dell’Isis Leopoldo II di Lorena.

La settimana seguente, a partire da lunedì 23 novembre, sarà la volta degli studenti del Liceo scientifico sportivo Aldi, detentore del titolo del Palio 2026, che si alleneranno a colpi di pagaia sul fiume Ombrone; a seguire, fino a dicembre, si alterneranno sempre per rafting le classi dell’Istituto Bianciardi, Rosmini, Manetti Porciatti e Fossombroni. In totale, fino a maggio, saranno circa 1200 studenti tra scuole superiori e medie che scenderanno il fiume Ombrone con i gommoni rafting sul tratto grossetano.

«In contemporanea proseguono i corsi di kayak fluviale – aggiunge Zaccherotti – seguiti dal nostro storico tecnico Massimo Contri che da oltre 20 anni insegna questa pregevole disciplina di pagaia portando sul fiume ogni anno decine di sportivi».

La chiusura è prevista prima della pausa natalizia con un Raduno libero sul fiume Ombrone domenica 20 dicembre aperto a tutti gli sportivi provvisti di attrezzatura propria. La partecipazione è gratuita e l’obiettivo è stare insieme in fiume, condividere emozioni e momenti conviviali in occasione delle feste natalizie.