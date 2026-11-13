MASSA MARITTIMA – Da Massa Marittima alla Silicon Valley, passando per una delle più importanti rivoluzioni tecnologiche del nostro tempo. Il loro modello intelligenza artificiale, pronto a quotarsi a Wall Street.

E adesso, con una promessa che potrebbe trasformarsi in una delle più grandi operazioni filantropiche della storia, qualcuno si domanda se possa riguardare anche la Maremma: Dario e Daniela Amodei si ricorderanno delle proprie origini quando sarà il momento di distribuire parte della loro immensa ricchezza?

I due fratelli, figli di Riccardo Amodei, artigiano della pelle originario di Massa Marittima, sono infatti tra i sette fondatori di Anthropic, la società statunitense che sviluppa Claude, uno dei più importanti concorrenti di ChatGPT nel settore dell’intelligenza artificiale.

Insieme agli altri cinque cofondatori, Dario e Daniela hanno promesso di destinare alla filantropia l’80% delle proprie partecipazioni personali nella società. Una scelta che arriva in previsione dell’imminente ingresso di Anthropic in Borsa e potrebbe assumere dimensioni difficilmente immaginabili.

Anthropic a Wall Street e la promessa da decine di miliardi di dollari

La notizia è stata approfondita anche dalla rivista economica americana Fortune, che ha stimato in circa 80 miliardi di dollari il valore complessivo delle partecipazioni che i sette fondatori si sono impegnati a destinare a cause filantropiche, sulla base delle valutazioni precedenti alla quotazione.

Con i valori prospettati per l’ingresso in Borsa, la cifra potrebbe salire ulteriormente: come riporta il portale Benefficienza, infatti, si potrebbe avvicinare ai 100 miliardi di dollari. Una somma enorme, che dà la misura della ricchezza generata dalla corsa all’intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, delle potenzialità di questa promessa.

Secondo il prospetto depositato alla Securities and Exchange Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari, ciascuno dei sette fondatori ha assunto l’impegno di destinare alla filantropia l’80% della propria partecipazione personale in Anthropic.

C’è però un particolare tutt’altro che secondario: il documento definisce queste promesse come dichiarazioni volontarie e revocabili, che non costituiscono obblighi giuridicamente vincolanti. Non sono ancora stabiliti né i tempi delle donazioni, né i beneficiari, né le modalità attraverso cui verranno distribuite le risorse.

La promessa, dunque, è stata formalizzata nei documenti della società, ma la sua effettiva realizzazione resterebbe una scelta dei singoli fondatori.

E Massa Marittima potrebbe beneficiare di questa ricchezza?

È proprio qui che la storia torna ad avere una dimensione locale. Fondazione Benefficienza, attraverso il suo presidente Luca Stocco, ha richiamato l’attenzione sulle dimensioni economiche della promessa e soprattutto sulla destinazione delle risorse.

La fondazione ha pubblicato un approfondimento con dati e grafici dedicati alla vicenda, consultabile sul portale benefficienza.it.

Il paragone proposto è significativo: una cifra potenziale di 100 miliardi di dollari equivale a circa tredici anni di tutto l’aiuto pubblico allo sviluppo italiano.

Naturalmente non è possibile sapere oggi quali organizzazioni, progetti o territori saranno scelti come destinatari delle donazioni. Nel prospetto non compare alcun riferimento a Massa Marittima, né esiste al momento un impegno specifico dei fratelli Amodei nei confronti della città.

Eppure, la storia delle loro origini rappresenta un legame sul quale il territorio può legittimamente interrogarsi se potrà beneficiarne o meno un po’. I suoi figli sono diventati protagonisti di una delle più importanti imprese tecnologiche del mondo.

Chi sono Dario e Daniela Amodei, i fratelli con radici a Massa Marittima: differenti percorsi, stessa AI

Dietro i due nomi che oggi occupano le cronache internazionali c’è una storia familiare che attraversa l’oceano e che ha un punto di partenza proprio nella città del Balestro.

Il padre, Riccardo Amodei, nacque a Massa Marittima nel 1950, in una famiglia di origini trentine trasferitasi in Maremma. Qui lavorava come artigiano della pelle, un mestiere molto legato alla tradizione manifatturiera del territorio. Fu proprio a Massa Marittima che conobbe Elena Engel, cittadina statunitense originaria di Chicago.

Dopo il matrimonio, all’inizio degli anni Ottanta, i due lasciarono l’Italia e si trasferirono in USA, nello stato della California. A San Francisco nacque Dario, nel 1983, seguito quattro anni dopo dalla sorella Daniela.

Dario Amodei ha seguito un percorso scientifico: ha studiato fisica a Stanford e ha conseguito un dottorato in biofisica a Princeton, lavorando successivamente anche alla Stanford University School of Medicine. Prima di fondare Anthropic ha ricoperto un ruolo di primo piano in OpenAI, dove è stato vicepresidente della ricerca e ha partecipato allo sviluppo dei modelli linguistici GPT-2 e GPT-3.

Daniela Amodei ha invece seguito un percorso differente, più orientato alle discipline umanistiche, alla comunicazione e alle politiche pubbliche. Dopo gli studi all’Università della California a Santa Cruz, ha lavorato nel settore della comunicazione politica e in Stripe, società specializzata nei pagamenti digitali, prima di entrare in OpenAI. Qui ha ricoperto incarichi legati alla sicurezza e alle politiche sull’intelligenza artificiale.

Ai vertici di Anthropic

Nel 2021, insieme ad altri cinque ricercatori ed ex dirigenti di OpenAI, i due fratelli hanno fondato Anthropic. Dario ne è diventato amministratore delegato, mentre Daniela ricopre il ruolo di presidente ed è alla guida di importanti settori organizzativi e strategici.

La società è nata con una particolare attenzione alla sicurezza dell’intelligenza artificiale, alla trasparenza e alla necessità di sviluppare tecnologie capaci di rimanere controllabili dall’uomo. Una posizione che ha portato i fratelli Amodei a intervenire più volte nel dibattito internazionale sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale.

Anthropic in Borsa

L’ingresso di Anthropic al Nasdaq è atteso per giovedì 19 novembre 2026, salvo cambiamenti nel calendario dell’operazione e il completamento degli adempimenti regolamentari. Il prospetto aggiornato presentato alla Sec prevede un’offerta iniziale di 825 milioni di azioni, con un prezzo indicativo compreso tra 70 e 78 dollari per azione.

Si tratta di un’operazione finanziaria di dimensioni straordinarie, che potrebbe portare la valutazione della società oltre il migliaio di miliardi di dollari.

La promessa degli azionisti fondatori non è l’unica iniziativa filantropica annunciata da Anthropic. La società ha infatti presentato anche un proprio Public Benefit Fund, un fondo destinato a sostenere iniziative di interesse pubblico al quale, subordinatamente alle necessarie approvazioni, è previsto il trasferimento del 5% delle azioni. Il progetto contempla inoltre possibili ulteriori assegnazioni legate alla crescita del valore della società.

Sono due piani distinti: da una parte l’**impegno personale dei sette fondatori a destinare l’80% delle proprie partecipazioni alla filantropia**, dall’altra le iniziative di interesse pubblico promosse direttamente dall’azienda.

Crediti foto: Daniela e Dario Amodei nell’intervista sul canale YouTube di Bessemer Venture Partners