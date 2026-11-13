GROSSETO – Il Natale quando arriva arriva. Così recitava un noto refrain pubblicitario degli anni 90.

Luminarie, albero e video mapping

A Grosseto il Natale è partito oggi, 13 novembre, con l’accensione dell’albero e i video mapping sui palazzi del centro storico.

E anche se fa un caldo che sembra il Natale estivo in Australia, la gente sembra essere entrata tutta nello spirito natalizio, con i bambini a naso in su a guardare la stella sulla punta dell’albero e i genitori a fare selfie davanti ai monumenti illuminati.

«Babbo Natale ci ha azzeccato»

«A vedere quanta gente c’è in centro direi che Babbo Natale Bruno Ceccherini ci ha azzeccato» afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che poi si mostra commosso «Questo è il mio ultimo Natale da sindaco».

E come per il capodanno tutta la giunta al completo ha assistito al conto alla rovescia che alle 18 in punto ha acceso le luminarie del centro storico.

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